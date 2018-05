Den nye sykkel- og gangbroen i Store Lungegårdsvannet monteres i dag i et eneste løft. Se bildene.

– Broen veier omtrent 155 tonn, og den er litt over seks meter bred. Det kan bli en utfordring. Det er et tungt løft og kranene må strekke seg langt ut, men det er meldt fint vær og lite vind så det går nok bra, sier prosjektleder i Skanska, Idar Døssland.

Den nye broen mellom AdO Arena og hovedbrannstasjonen monteres nå med to kraner langs Store Lungegårdsvannet.

Etter broen er montert skal den spennes opp med stag i begge ender før betongarbeidet kan begynne. Så skal rekkverkene på broen monteres. Broen ble fraktet uten rekkverk fordi den ellers ikke ville få plass under Nygårdsbroen.

Broen er bygget i Polen og prosjektet har en anslått kostnad på 60 millioner kroner. Selve broen skal ha kostet om lag ti millioner.

Den nye broen inngår i et samarbeidsprosjekt i Bergensprogrammet mellom Bergen kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen. Konstruksjonsselskapet Skanska er leverandør for prosjektet som startet i fjor sommer.

Bjørn Erik Larsen

Utfordrende transport

Løftet er utfordrende, men Døssland mener fremdeles den vanskeligste delen av byggingen er over.

– Det vi holdt på med i går var den største utfordringen, å få broen gjennom Nygårdsbroen. Vi måtte ta hensyn til strøm og tidevann. Det gikk veldig fint, og vi ventet på forholdene skulle være gode før vi gikk gjennom, sier Døssvik.

Onsdag ble broen slept fra Dokken i Bergen innover i Solheimsviken. Der måtte Skanska, som er ansvarlig for transporten av broen, beregne tidevannet og strømmer før de forsiktig tauet nybygget under den lave Nygårdsbroen. Alt måtte stemme for å få 72 meter med bro gjennom nåløyet.

– Vi hadde litt i overkant av en halvmeters margin å bevege oss på gjennom Nygårdsbroen, legger han til.

Slepet fra Dokken og under Nygårdsbroen tok mer enn 2,5 timer.

Spennende prosjekt

Døssland mener broen kommer til å komme til nytte.

– Det er jo spennende, spesielt nå som ting tar form og kommer på plass. Forhåpentlig setter folk pris på broen. Jeg merker allerede nå at det er mange som bruker den midlertidige broen som står oppe nå, sier han.

Broen er beregnet å være ferdig rundt juli.

Bjørn Erik Larsen

Bjørn Erik Larsen

Bjørn Erik Larsen