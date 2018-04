Jonathan Albon var raskest gjennom bergensgatene i dag.

Skotten, som løper for Varegg, vant fullmaraton på tiden 2.30.30.

Skotten har fra før løyperekorden, som han satte i 2016. Den var på 2.26.20.

Bård Bøe

Han brukte Bergen City Maraton som oppvarming til et løp som er dobbelt så langt: Et trail-løp i Spania om to uker. Det er over 80 kilometer langt. Han skal representere Storbritannia der.

Han er full av lovord om det som møtte han i Bergen i dag.

– Det var fantastisk ute i løypen. Masse folk som heiet og været var bra, sier han.

Bård Bøe

Frank Løke, som løp hele distansen i Borat-kostyme, kom for øvrig velberget i mål på 23. plass med tiden 3.00.19.