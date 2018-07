Trafikkulykke i Gloppen.

Det skal være store materielle skader etter en trafikkulykke i Gloppen, melder politiet like etter klokken 10.

Terje Magnussen, operasjonsleder i Vest politidistrikt, opplyser at en lastebil skal ha kjørt inn i en personbil på E39 i Reed. I personbilen skal det være fire passasjerer.

Terje Birkeleland i 110-sentralen Sogn og Fjordane opplyser klokken 10.25 at alle er ute av bilen.

– Ingen er fastklemt, og det ser ut til å ha gått bra med dem, sier han.

Magnussen i politiet forteller at personbilen sannsynligvis har kommet inn fra en sidevei, og at lastebilen har ikke klart å stanse for den.

– Men dette er vi ikke sikre på, forteller Magnussen. Nødetater er sendt til stedet, og veien er delvis stengt. Statens vegvesen melder om redusert framkommelighet på E39 mellom Førde og Nordfjordeid.