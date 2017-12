AV

Fredag morgen meldte Meteorologisk institutt at ekstremværet er over for denne gang. Til tross for store nedbørsmengder og kraftige vindkast opp mot 44 meter i sekundet, skapte ikke uværet store ødeleggelser på Vestlandet. På Osterøy er imidlertid åtte hus fortsatt evakuert etter jordskredet som krevde livet til en fembarnsmor. Du kan følge utviklingen i vår direkteblogg.

Uværet skapte også store trafikale utfordringer på fjellovergangene og for fergetrafikken. I Bergen og Nordhordland ble 7000 strømkunder berørt av uværet fra torsdag ettermiddag og frem til morgentimene fredag.

Se bildene fra ekstremværet Ainas herjinger:

Store vannmengder

Dette bildet er tatt på Isdalstø, på vei fra Knarvik mot Mongstad torsdag morgen, og viser de voldsomme vannmengdene. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Skøyter sank på Sotra

Slik endte stormnatten for to skøyter i Tyrnevika på Sotra. Foto: Ørjan Deisz

«Innsjø» i Indre Arna

I dette krysset på E16 ved avkjøringen til Øyrane torg i Indre Arna hadde det samlet seg mye vann i går. Foto: Bjørn Erik Larsen

Over sine bredder

Tidlig torsdag morgen gikk Lille Nesttunvann over sine bredder og oversvømte veien foran boligblokkene i Lonevegen på Nesttun. Foto: Eirik Brekke

Vått i Lars Hilles gate

Store mengder vann i veibanen i Lars Hilles gate. Foto: Alice Bratshaug

Slettebakken under vann

Deler av fotballbanene på Slettebakken ble lagt fullstendig under vann. Foto: 2211-tipser

Vannet på vei inn

På Helldalshaugen i Bergen holdt vannmengdene på å trenge inn i en bygning. Foto: Ørjan Deisz

Sikret med sandsekker

Vannstanden i Nesttunvannet var så høy at brannvesenet måtte sikre en bolig i Lonevegen med sandsekker. Foto: Eirik Brekke

Dekket garasjen

Jordskredet i Sundsvik i Norheimsund dekket en garasje. Foto: Torkjell Kjosås

Overfylt i rundkjøringen

Denne rundkjøringen på E16 ved Indre Arna ble fylt med vann. Foto: Bjørn Erik Larsen

Vannmasser i veien

En 38 år gammel kvinne omkom da huset hun bodde i ble truffet av et jordskred torsdag morgen i et byggefelt i Votlo på Osterøy. Bildet viser vannmasser som renner ned på veien mellom Votlo og Haus. Foto: Bjørn Erik Larsen

Elven gikk høyt i Helldalen

Elven gikk høyt utenfor Anton Bil i Helldalen torsdag ettermiddag. Foto: Ørjan Deisz

I ly under paraply

Bildevisning Eirik Brekke

Den sterkeste vinden natt til fredag ble målt på Folgefonna, der det var vindkast på 44,2 meter per sekund. Så ille var det heldigvis ikke på Nesttun, der dette bildet ble tatt.