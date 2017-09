Kondolansene strømmer på etter Frank Aarebrots bortgang.

Nyheten om Frank Aarebrots død ble sluppet av 70-åringens nærmeste familie sent lørdag kveld. Den nærmeste familien var til stede da Aarebrot sovnet inn.

– Vi ber om respekt for at vi ikke kommer til å være like tilgjengelig som han elsket å være, så hvis du har lyst til å skrive noen ord til oss ber vi deg om å gjøre det her, skriver familien på Facebook.

Der har allerede flere hundre lagt igjen sine kondolanser.

«Alle som i framtiden skal kommentere valg, og forske på politisk utvikling, vil bli målt mot han. Både når det gjelder substans og formidlingsevne. Varme tanker til familien.», skriver lege og forfatter Jan Vincents Johannessen.

Aarebrot var gjennom mange valgekspert for en rekke medier, så også på TV2 i mange år.

«Han var en bauta i ordets beste forstand. Fra studietiden på Sydneshaugen til siste stund. Dyp respekt for Frank Aarebrot!», skriver TV 2s Davy Wathne på Twitter.

«Nokre trur ein at skal leve alltid, vere alltid. Uansett kva kroppen seier. Frank Aarebrot var ein slik. Aldri eit val utan. Kvil i fred.», skriver tidligere kulturredaktør i BT, Hilde Sandvik.