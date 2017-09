Ingen valgkretser i Bergen var ferdig rapportert inn ved midnatt. Årsaken: Stengte veier på grunn av asfaltering av VM-løype.

I 23-tiden mandag kveld var ingen av stemmene avgitt på valgdagen i Bergen opptalt. Mange av stemmene lå nemlig i bagasjerom på omkjøringsveier rundt omkring i byen.

En rekke tunneler var nemlig stengt på grunn asfaltarbeid. Ifølge leder for valgseksjonen i Bergen kommune, Elin Solberg, skulle veiene klargjøres til sykkel-VM, som starter på fredag.

– Vi er større enn de fleste andre kommuner. Det har drøyd litt på grunn av trafikale problemer. På grunn av sykkel-VM asfalterer de overalt, sier Solberg.

Selv stemmene som ble avgitt på Bergen rådhus ble liggende og vente. Systemet som valgseksjonen la opp til, forutsatte nemlig at de begynte med de minste kretsene, og gikk videre derfra.

– En skandale

Professor og BTs valgekspert Johan Giertsen er ikke nådig i sin dom.

– Det er skandale. Det går ikke an, det er valg hvert fjerde år, sier Johan Giertsen.

– Fra spøk til alvor, Venstres skjebne kan avgjøres i Bergen.

SKJERMDUMP

Bergenserne er nemlig mer vennlige til Venstre enn i mange andre kommuner i fylket. Og han skulle få rett.

Torkil Åmland fra Fremskrittspartiet var så vidt inne på direktemandat klokken 23.30, men før stemmene fra Bergen var talt opp. Da de begynte å tikke inn fra 00.30, lå plutselig Terje Breivik fra Venstre bare 23 stemmer ifra å komme inn på direktemandat fra Hordaland.

Klokken 00.50 var det fortsatt uklart hvem som knep det siste direktemandatet fra Hordaland, og hvem som får utjevningsmandatet.

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Flere tunneler stengt

I 2015 sa løypesjef for sykkel-VM i Bergen, Torjus Larsen, at man skulle lære av sykkel-VM i Oslo i 1993. Da ble veiene beskrevet som såpeglatte på grunn av nyasfalterte veier. Knall og fall ble det den gangen. Lærdommen var, ifølge løypesjef Larsen, at nyasfaltering skulle være på plass et år før VM i Bergen.

Mandag var det ingen syklister på bakken, men stemmetellingen ble forsinket med mellom 45 minutter og en time, ifølge valgansvarlig Elin Solberg. Hun opplevde det ikke som dramatisk med forsinkelsen, men forsto at situasjonen kunne skape frustrasjon.

– For de der marginene er små, kan ventetiden være lang, sier Solberg.

Ifølge Statens vegvesen var flere tunneler stengt mandag kveld:

Nygårdstunnelen, i begge retninger.

Knappetunnelen var stengt en kort stund.

Damsgårdstunnelen var helt stengt.

Nesttuntunnelen.

I tillegg er Lyderhornstunnelen for tiden helt stengt på nattetid.

– Nesttuntunnelen og Knappetunnelen har åpnet igjen nå, sa trafikkoperatør Liss Kristoffersen like før midnatt.

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Sondre Lerche gleder seg til asfalt-VM

Flere av BTs lesere bet seg merke i forsinkelsen.

– Hvorfor i all verden kommer det ingen resultater fra Bergen? Dere sidrumpete byfolk klarer jo ingen verdens ting, kommenterte en leser som kaller seg Strilolf.

Popartist Sondre Lerche var mer i det spøkefulle hjørnet på Twitter.

– Gleder meg til Asfalt-VM i Bergen, skrev han.

