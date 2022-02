Ingerid har fått godkjent covid-19 som yrkessykdom. – Det føles som en anerkjennelse av situasjonen vi lærere sto i.

Halvannet år etter at Ingerid Sofie Oppedal ble koronasmittet på skolen, sliter hun fortsatt med langtidsvirkninger.

Ingerid Sofie Oppedal er lærer på Sandgotna skole og ble smittet i et stort utbrudd på skolen høsten 2020.

Publisert Publisert Nå nettopp

I januar fikk ungdomsskolelæreren godkjent covid-19 som yrkessykdom. Nasjonalt har bare 15 lærere fått det, så langt.

– Godkjenningen føles som en anerkjennelse av situasjonen vi lærere har stått igjennom pandemien, sier hun og utdyper:

– Ubeskyttet og omgitt av smitte. Vi har ikke vært prioritert for vaksinering, sier hun.

Å få en godkjent yrkessykdom gir fritak fra en del egenandeler og kan gi både høyere trygdeytelser og menerstatning.

Debatt i fjor vår

Diskusjonen om vaksinering av lærere var heftig våren 2021. I mai ble statsminister Erna Solberg presset i Stortinget av Ap-leder Jonas Gahr Støre som krevde at lærerne skulle rykke frem i køen.

Solberg svarte at de fulgte planen om først å vaksinere de med underliggende sykdommer og folk ned til 45 år.

– Det er ikke overhyppighet av smitte blant lærere, bortsett fra i et par utsatte bydeler i Oslo. Statistisk sett er andre grupper mer utsatt, sa Solberg ifølge VG.

I Bergen ble lærerne prioritert like før skolestart høsten 2021.

Da lærere fikk fortrinn til dose tre i desember, var det mange som likevel måtte vente, fordi de hadde for kort tid siden dose to.

– Alle på jobb samtidig

Oppedals covid-historie begynte ved trolig en kopimaskin på Sandgotna skole i oktober 2020. Den gang hadde Bergen en kraftig smittebølge.

Ingen vaksiner var godkjent, koronaviruset var regnet som farlig. Munnbind var frarådet i skolen.

På tettpakkede kontorer satt lærerne og forberedte utviklingssamtaler, som de ikke fikk ta digitalt.

I dag får lærere og elever bruke munnbind i gangene på skolen. – Jeg mener det tidligere kunne vært gjort mer for å hindre smitteutbrudd, sier Ingerid Sofie Oppedal.

På Sandgotna skole fikk over 20 elever og skoleansatte påvist korona da utbruddet kom.

– Alle var på jobb samtidig. Da først smitten kom inn på huset, ble utbruddet ganske stort. Antakelig ble jeg smittet i trengselen rundt kopimaskinen, sier Oppedal.

– Aldri følt meg så dårlig

Sykdommen startet som en plagsom hodepine. Så begynte det å gjøre vondt i hele kroppen. Smak- og luktesans forsvant.

I 16 dager lå Oppedal isolert på soverommet hjemme. Hun unngikk å smitte resten av familien, men hadde svært tøft både fysisk og psykisk, forteller hun.

– Jeg har aldri følt meg så dårlig.

Etter sykmeldingen begynte hun forsiktig i 50 prosent jobb. Men helsen var ikke som før.

– Hodet fungerte ikke. Jeg husket ikke navn på elevene og måtte få hjelp med å sende e-post. Ordene forsvant.

– Jeg har vært åpen med elever og foresatte om langtidsplagene. De har vært veldig empatisk og støttende.

På vei opp trappene kunne hun plutselig få pusteproblemer.

– Det endte med at jeg tok heis mellom etasjene, fordi det var så ubehagelig å miste pusten.

Fikk rehabilitering

Vinteren fikk hun kontakt med Helse i Hardanger, som ville etablere et rehabiliteringstilbud for langtids-covid. Her ble hun tilbudt plass og dro til Øystese for omfattende testing.

– Jeg fikk påvist at lungene ikke fungerte som de skulle, men hjertet var helt ålreit og det var ikke skadelig å presse seg fysisk. Det var betryggende.

Oppedal sier hun var heldig som fikk dette rehabiliteringsoppholdet.

Bente Frisk som er prosjektleder for post-covid-rehabiliteringen til Helse i Hardanger bekrefter at de langt fra har kapasitet til å hjelpe alle som blir henvist. Ventetiden er opp mot seks måneder.

Post-covid er en av flere pasientgrupper som får prøve firedagersbehandlingen til Helse i Hardanger. Senteret ligger i samme bygg som det nye badeanlegget i Øystese.

Nesten halvannet år etter at Oppedal ble syk, kjenner hun fortsatt ettervirkningene.

– Fatiguen henger over meg. Jeg må ta vare på meg selv, ellers synker jeg.

Kollega fikk avslag

I høstferien 2021, et år etter at hun ble smittet, søkte Oppedal om å få godkjent covid-19 som yrkessykdom. 157 andre lærere har gjort det samme.

Med søknaden sendte hun en bunke dokumentasjon fra testene i Øystese.

Oppedal har fått godkjent søknaden og vet at hun har den i bakhånd, hvis helseplagene etter covid gir større problemer.

Fakta Covid-19 som yrkessykdom Nav har mottatt 2776 søknader om å få godkjent covid-19 som yrkessykdom.

Helse- og omsorgssektoren dominerer med om lag 1900 saker. Deretter følger 180 barnehageansatte og 158 lærere. Så langt har ni av ti fått avslag.

Godkjenningen krever at koronasmitten ga alvorlige komplikasjoner i form av sykehusinnleggelse, oppfølging i spesialisthelsetjenesten eller svekket helse som er medisinsk dokumentert. Kilde: Navs fagavdeling Les mer

Kollega Tarjei Tjeldflåt som hun deler klasserom med, har fått avslag. Han ble smittet i samme utbrudd høsten 2020.

– Jeg ble nok ikke like alvorlig rammet, men ettervirkningene henger i. Dårlig søvn og hodepine gir lite overskudd. Luktesansen ikke er som før.

Avslaget fra Nav gir Tjeldflåt følelsen av at reglene om trygt arbeidsmiljø ikke gjelder i skolene.

– Jeg var superheldig som slapp til på rehabilitering. Dokumentasjonen derfra var antakelig utslagsgivende for søknaden om yrkessykdom.

– Ikke lyttet til

Oppedal sier hun aldri har vært tilhenger av å stenge skolene, men mener det kunne vært gjort mer den gangen for at skolen skulle bli en trygg arbeidsplass. Økt ventilasjon, tilgang til hjemmekontor og åpning for munnbind er ting hun hadde ønsket seg.

– Nå bruker elevene munnbind utenfor klasserommet. Jeg ser at det gjør dem mer bevisst smittevernreglene.

Steinar Vegsund Strømsli, leder i Utdanningsforbundet Vestland, støtter Oppedal i at lærere over lang tid har vært eksponert for betydelig smitte uten særlig smittevern.

– Flere medlemmer har opplevd at våre krav og ønsker ikke er blitt lyttet til, mellom annet å bli prioritert i vaksinekøen, skriver han.

– Effekten ikke kjent

Tidlig i pandemien hadde ikke lærerne hatt høyere forekomst av smitte enn den øvrige befolkningen, påpeker forsker Pål Surén hos FHI. Høsten 2021 var det noe mer smitte blant lærere, legger han til.

– Men på det tidspunkt var over 90 prosent av lærerne vaksinerte og svært få vaksinerte havnet på sykehus.

– Var det riktig å si nei til munnbind-bruk i skolen tidlig i pandemien?

– Det er aldri utført gode studier av munnbind-bruk i skoler, så effekten er ikke kjent. Det ville vært betenkelig å innføre et så inngripende smitteverntiltak uten å ha en solid begrunnelse for det, skriver Surén.

– Når det gjelder smitterisiko for lærere, skulle det vært gitt andre råd gjennom pandemien?

– Vi mener som sagt at ansatte i skoler og barnehager har hatt et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø under pandemien. Om andre råd hadde vært riktige er et større spørsmål, og må også vurderes av andre enn oss, svarer Surén.

I klasserommet henger grønne planter i vinduene. Å pusle med disse gir læreren mentale avbrekk.

Lærte klassen «å ta en Nansen»

– Her er min verden, sier Ingerid Sofie Oppedal og låser opp døren til klasserommet på ungdomsskolen like bak Vestkanten.

I dag er hun tilbake i full jobb.

Noe av det viktigste Oppedal tok med seg fra Øystese var «å ta en Nansen», inspirert av oppdageren og vitenskapsmannen Fridtjof Nansen.

– Når Nansen kjente seg sliten, la han seg ikke ned. Han skiftet fokus. Det ga hodet pausen det trengte, forklarer hun.

På innsiden av døren henger et bilde av polfareren. Over tavlen har elevene klistret opp illustrasjoner av sine «Nansen»-øyeblikk. En hører på musikk, en fisker, en tegner. Skjermfrie aktiviteter som gir hodet en pause.

Oppedal har lært dem hva det betyr «å ta en Nansen».

– Jeg måtte snu tankemønsteret. Hvis ikke jeg hadde fått hjelp i Øystese, hadde jeg kanskje ligget på sofaen fremdeles. Kroppen min trenger å røre seg, ikke sove 20 timer i døgnet.