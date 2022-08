Person bekreftet omkommet etter trafikkulykken i Flåm

En personbil og et vogntog kolliderte på E16 i Flåm.

Føreren av en personbil mistet livet etter å ha kollidert med et vogntog.

Publisert Publisert I dag 14:39

Nødetatene rykket ut onsdag ettermiddag etter at et vogntog og en personbil kolliderte i Strandavegen på E16 i Flåm.

– Dette er en alvorlig ulykke. Vi er nettopp kommet frem til stedet, sa operasjonsleder Steinar Hausvik i politiet ved 14.30-tiden.

Det var én person i hvert av kjøretøyene.

Bekreftet død på stedet

Bilføreren i personbilen ble tatt ut, og det ble satt i gang livreddende førstehjelp.

Klokken 16.43 bekrefter politiet i en pressemelding at bilføreren ble erklært død på stedet.

Avdøde er ikke formelt identifisert. Fører av lastebil er fysisk uskadet og får oppfølging av helse på stedet, ifølge politiet.

Ifølge Vest politidistrikt var det også store materielle skader.

Ulykkesgruppen på plass

Politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe utfører etterforskning og undersøkelser på stedet.

Politiet opplyser at veien kommer til å bli stengt frem til undersøkelsene er ferdig.

Omkjøring blir via riksvei 13 over Vikafjellet videre til Sogndal og Lærdal, eventuelt fergesambandet E39 fra Lavik til Oppedal og så videre mot Sogndal.

Skal du mellom øst og vest, blir det omkjøring via riksvei 7 over Hardangervidda eller E134 over Haukelifjell.