Nå har ikke Valeriu (58) noe sted å sove

– I dag er jeg lei meg, frustrert og bekymret, sier Kristine Moskvil Thorsen i Kirkens Bymisjon.

Valeriu Zalar (58) må sove ute hvis ikke det kommer et nytt tilbud om akuttovernatting.

Du har kanskje sett ham.

I ti timer hver dag står Valeriu Zalar utenfor kjøpesenteret Galleriet i Bergen sentrum med en kopp i hånden.

I regn, snø og solskinn.

I mange år har han og mange andre fattige tilreisende fått en varm seng å sove i hos Kirkens bymisjons akuttovernatting. For det har de betalt 15 kroner natten.

Nå blir dette tilbudet i Hollendergaten nedlagt. I natt var den aller siste natten de fattige tilreisende kunne sove der.

– Jeg er bekymret for medisinene mine. Hvor skal jeg ha dem, hvis jeg må sove utendørs, spør Valeriu.

Valeriu Zalar (58) mangler et ben, og har hatt et hjerteinfarkt. Hver dag må han ta 14 tabletter.

Et tak over hodet

Onsdag 31. mai gikk Kirkens Bymisjons leiekontrakt med Norges KFUK-KFUM ut.

De skal selv benytte lokalene til ungdomsarbeid.

I flere år er det gjort forsøk på å finne et nytt egnet lokale, fortelle avdelingsleder Kristine Moskvil Thorsen.

– I dag er jeg lei meg, frustrert og bekymret. Jeg er bekymret for disse menneskene som jeg har lært meg å kjenne gjennom mange år, sier Thorsen.

Når BT kommer på besøk tirsdag kveld bærer stemningen preg av frustrasjon.

Forslag om alt fra tomme bygninger til båter blir nevnt.

– Så lenge vi har et tak over hodet i morgen. Hva som helst, slik at vi ikke blir våte. La oss i det minste få det. Jeg håper politiet vil vise forståelse, sier Iulian Filip.

Aurel Eftimie, Milica Sipica, Iulian Filip, Ivi Meltaus og Kristine Moskvil Thorsen utenfor akuttovernattingen i Hollendergaten.

Har fortsatt ikke gitt opp

Tilbudet i Hollendergaten er rettet mot fattige tilreisende fra EØS.

De fleste kommer fra Romania, men også andre EØS-land.

– Hvor skal jeg sove i morgen? Jeg aner ikke. Et parkeringshus kanskje, sier Aurel Eftimie.

Kristine Moskvil Thorsen sier at de fortsatt jobber med å finne en løsning.

– Vi gjør alt vi kan for å finne en løsning for disse menneskene. Det ville vært ufattelig trist hvis ikke dette løser seg på noe vis, sier hun.

Hun forteller videre at de er i dialog med kommunen, uten at de har kommet frem til noen løsning.

