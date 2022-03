Bergensere demonstrerte mot krig i Ukraina

Flere hundre var samlet på Torgallmenningen i ettermiddag.

Vadym Ilin (helt til høyre) er fra Ukraina og har en far som fortsatt er i landet. Han er bekymret.

I 17-tiden strømmer det inn med mennesker på Torgallmenningen. Drøyt 300 personer står klare når det hele innledes med Ukrainas nasjonalsang.

Formålet med samlingen er like klokkeklar som det gule banneret bak scenen: Nei til krigen i Ukraina.

Leder ukrainsk studentunionen, Volodomyr Volosad, innledet under demonstrasjonen.

Helt fremst i folkemengden står ukrainske Vadym Ilin. Hans mål med å protestere er å kreve at Norge og resten av verdenssamfunnet hjelper i kampen mot det han kaller Putins fascistiske krig.

Blant annet mener han europeiske land må sørge for at luftrommet over Ukraina stenges, og sikter til det som skal ha vært en bombing av sykehus i Mariupol.

– Russland må hindres i å bombe sivile. Det er ikke bare Ukrainas ansvar. Det er alle land i Europa sitt ansvar.

Det er Amnesty og Norsk Folkehjelp som arrangerer demonstrasjonen i ettermiddag.

Selv har han en far som bor i en liten by sentralt i Ukraina, som han bekymrer seg for.

– Han er trygg akkurat nå, men definisjonen «trygg» har forandret seg.

Gule og blå hjerter, etter det ukrainske flaggets farger, deles ut av en kvinne i gul vest med Amnesty-flagg i den ene hånden og remser med hjerteklistremerker i den andre.

Natalia Wojcicka og moren Marta har malt de ukrainske fargene på kinnene.

Mer enn to millioner mennesker er på flukt, sier appellant og SV-politiker Mikkel Grüner.

– Eldre, barn og syke som ikke kan flykte, er fanget uten, vann, strøm og kontakt med omverdenen. Denne krigen er en skam.

– Mer enn 400 mennesker, og mer enn 60 barn er blitt drept siden Russland startet sin invasjon. De ble fratatt sin mulighet til å finne mening og muligheter i livet.

– Over to millioner mennesker på flukt: De tapte alt de har jobbet for. De forlot sine hjem og håp, sa han.

Den tyske utvekslingsstudenten Guste Staseviciute sier hun demonstrerer for frihet i Europa.

– Det som skjer er farlig for Europa, det er farlig for menneskerettighetene. Jeg er ikke her fordi jeg er tysk, jeg er her fordi jeg er imot krig.

Guste Staseviciute, Inka Reissue og Nadine Mönter er tyske utvekslingstudenter.



13 dager har gått siden Russland startet invasjonen av Ukraina.

Det er Den Ukrainske Foreningen i Bergen og Hordaland, Amnesty International, Norsk Folkehjelp som har invitert til støttemarkering for folket i Ukraina.