Da hun fikk bagasjen tilbake, var den tømt for verdisaker og fylt med fremmedes skittentøy

– Absurd og tragikomisk, sier Ann Helen Heldal. Widerøe beskriver hendelsen som «sterkt beklagelig», og Avinor vil gå igjennom rutinene.

Da Ann Helen Heldal fikk bagasjen sin fra Widerøe to dager etter ankomst, var bagen stappet med klær og ting som ikke er hennes. – Jeg hadde ikke ventet å få igjen andres skittentøykurv, sier Heldal.

Lørdag tok 45-åringen et Widerøe-fly fra Tromsø til Bergen.

Selv om det var et direktefly, var det en god del bagasje som manglet da passasjerene stilte seg ved båndet på Flesland.

Heldal hadde sjekket inn to kolli i Tromsø, men den ene bagen var borte.

Mandag, to dager senere, fikk hun en telefon fra Widerøe om at bagen hennes nå var på Flesland.

Men det var ett problem, opplyste flyselskapet.

Uvedkommende hadde nemlig forsynt seg av den forsinkede bagasjen. På et toalett på Flesland var innholdet i flere bager og kofferter tømt ut over gulvet. Tyven eller tyvene hadde stukket av med det mest verdifulle.

Fikk andres klær

Da Heldal ble gjenforent med bagen sin på Askøy mandag, visste hun altså at ting manglet. Men overraskelsen var likevel stor.

– De har tydeligvis pakket tilfeldige ting i bagen min av det som lå på toalettgulvet på Flesland. 90 prosent av det som var i bagen min, tilhører ikke meg. Det var skitne undikker, diverse klær, og til og med en reklamebanner, sier Heldal.

Undikker, luer og andre klær var lagt oppi bagen hennes. Ja, til og med et ukjent reklamebanner.

Derimot savner hun det aller meste av det som opprinnelig lå i bagen.

– Verdier for rundt 12.000 kroner i klær og toalettsaker er borte, sier Heldal.

Skremt av sikkerheten

Det hun likevel er mest opptatt av, er det hun kaller manglende sikkerhet.

– At noen kan spasere inn, gå igjennom en haug med bagasje og spasere ut igjen uten at noen merker det, er sjokkerende. Hvor er de ansatte, og hvor er de som overvåker? Jeg er skremt av sikkerheten, og skuffet over håndteringen til Widerøe, sier Heldal.

Da BT snakket med henne, ante hun ikke hva hun skulle gjøre med tingene som ikke tilhører henne.

– Jeg står her med hansker, luer og skitne undikker som ikke er mine. Jeg synes hele situasjonen er absurd og tragikomisk. Jeg hadde ikke ventet å få igjen andres skittentøykurv.

Observert på kamera

Kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli, undersøkte tirsdag saken med Avinor og Widerøe Ground Handling.

– All bagasjen kom dessverre ikke med på flyet fra Tromsø. Når det er påske og vinterferie, opplever vi ofte at passasjerene har med seg ekstra mye bagasje. Og da blir det ikke alltid plass til alt. Det er beklagelig, sier Solli.

Det dreide seg om 10–15 kolli som ble ettersendt søndag, forteller hun.

Når bagasje ettersendes på denne måten, er det vanlig prosedyre for Widerøe Ground Handling å ta bagasjen av båndet og plassere den på et låst rom i påvente av henting eller utkjøring.

– I dette tilfellet viser Avinors videoovervåking at uvedkommende personer har forsynt seg fra bagasjebåndet, før bagasjen ble tatt av. Det dreier seg om tre kolli. Én eller to av disse er ikke redegjort for, sier Solli.

– Vi har full forståelse

Om tyvene har oppholdt seg i bagasjeområdet, eller tatt seg inn fra utsiden, er ukjent.

Ann Helen Heldal var en av de «heldige» som fikk bagen sin. Problemet var at innholdet tilhører andre. Hvem som har lagt fremmedes klær i hennes bag, er ukjent.

– Det som har skjedd er sterkt beklagelig, og det er ikke slik man ønsker å avslutte en påskeferie. Vi har full forståelse for kundens frustrasjon, sier Solli i Widerøe.

Hun sier at hun aldri tidligere har hørt om et slikt tyveri.

Politiet er informert om saken, ifølge Widerøe. Solli sier at Heldal og de andre som ble utsatt for tyveri, selv må politianmelde saken.

Cathrine Fuglesang Framholt, markeds- og kommunikasjonssjef ved Bergen lufthavn Flesland, sier at Avinor i slike tilfeller sikrer bevis og bistår politiet ved en anmeldelse av tapt bagasje.

– I dette tilfellet var det bagasje som ikke kom med på planlagt avgang, og lufthavnen har rutiner for sikring av slik bagasje. Avinor vil sammen med lufthavnens handlingsselskap gjennomgå rutinene for å gjøre det vi kan for å hindre at det skjer igjen, skriver hun i en e-post via Avinors presseavdeling.