Influensaen herjar: – Uvanleg mange unge blir innlagt

Årets influensautbrot skil seg ut på fleire måtar.

– Vi er vant til influensasesong om vinteren, men det er uvanleg at den kjem så seint. Og det er uvanleg at så mange unge blir lagt inn, seier seksjonsoverlege Trond Bruun.

I to år har vi styrt unna influensasesong, men no har viruset fått fotfeste. Det skjer uvanleg seint, på eit tidspunkt då influensasesongen vanlegvis er på hell.

Sidan desember har laboratoriet på Haukeland leita etter influensavirus i alle koronaprøvar. I byrjinga av mars fann dei berre sporadiske tilfelle, men dei siste to vekene har smittespreiinga skote fart.

16 prosent av prøvane i Bergens-området i førre veke var positive, mot åtte prosent veka før.

– Det er ein ganske stor oppsving, konstaterer laboratoriesjef Elling Ulvestad.

Pågang på legevakta

Han trur årsaka til at influensaen brer om seg no, er at vi for alvor har gitt avkall på alle koronarestriksjonar. Vi bryr oss ikkje lenger om avstand og munnbind, og handhelsinga er tilbake.

Samstundes har årets influensavaksine vist seg å berre ha moderat effekt, ifølgje FHI.

– Den ser ut til å ha relativt dårleg effekt mot det viruset som no sirkulerer. Då blir det ein del sjukelegheit i befolkninga, seier Ulvestad.

Alle som tek PCR-test for korona, blir automatisk undersøkt også for influensavirus A og B. Slik held laboratoriesjef Elling Ulvestad oversikt.

Det merker dei også på Bergen legevakt.

– Det kjem ein del med influensasymptom, som har feber, hovudpine, muskelverk og kjenner seg elendig, seier lege Tarjei Mjeldstad.

På legevakten kan dei ta ein hurtigtest som viser om det er korona eller influensa.

– Kraftig hovudpine

Etter Oslo, er Vestland blant fylka som har hatt flest sjukehusinnleggingar med influensa i det siste.

– Dei siste to–tre vekene har vi hatt ein god del innlagde med influensa, spesielt ungdommar og unge vaksne, seier Trond Bruun, seksjonsoverlege ved infeksjonsseksjonen på Haukeland universitetssjukehus.

– Det kan vere tilfeldig at det er meir smitte i den gruppa fordi dei har meir sosial kontakt. Det kan også hende at dei eldre har meir immunitet fordi dei tidlegare har vore utsett for influensa som liknar på årets variant.

Ein del av dei unge har kraftige symptom, fortel overlegen.

– Vi har sett at ein del kjem inn med kraftig hovudpine med spørsmål om hjernehinnebetennelse. Dei blir undersøkt for det, men testar positivt på influensa, seier han.

Vanlegvis er det flest av dei yngste og eldste som er innlagt. No er det mange unge vaksne, fortel overlege Trond Bruun.

Han fortel at dei fleste raskt kan reise heim frå sjukehuset, når alvorleg sjukdom er utelukka.

På Barne- ungdomsklinikken har dei førebels få innleggingar grunna influensa.

– Vi har nokre førespurnader i akuttmottaket vårt, men med litt råd kan barna vanlegvis reise heim, seier seksjonsoverlege Mette Engan.

Uavhengig av alder gjeld råda om å ta febernedsetjande medisin og få i seg nok drikke.

– Usikkert når toppen kjem

Folkehelseinstituttet (FHI) definerer det som eit utbrot av influensa når andelen positive prøver er over 10 prosent. I veke 13 var andelen positive prøvar på landsbasis 15,4 prosent.

Dei siste vekene har det vore ei dobling i tilfelle og andel positive prøver, og også auke i sjukehusinnlagde med influensa. Førre veke var 1300 sjukmelde med influensadiagnose, noko som opp 800 frå veka før, ifølgje tal frå Nav.

– Det er usikkert når vi når toppen av utbrotet og kor omfattande influensautbrotet vil bli, men vidare auking i influensaaktivitet dei nærmaste vekene er sannsynleg, skriv FHI i sin siste vekerapport.

Samtidig blir det påpeikt at vi går mot vår og sommar, som ein ventar vil leggje ein dempar på smitten.

– Del av livet

Elling Ulvestad, professor i immunologi, seier det er vanskeleg å vite korleis influensasesongen vil arte seg vidare.

– Virus kan spreie seg betydeleg i den lyse årstida også, påpeiker han.

Mykje er avhengig av korleis vi oppfører oss.

– Viss vi flokkar oss saman og opphevar alle hemningar er det større fare for ein stor influensaepidemi, enn om vi oppfører oss slik vi gjorde under pandemien.

– Bør vi fram igjen med munnbind og handsprit?

– Sesonginfluensa er ein del av livet, som vi har lært oss å leve med på same måte som forkjøling og diarévirus. Det er ikkje same usikkerheita som med koronapandemien, seier professoren, som handhelsar når sjansen byr seg.