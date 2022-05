Elias (3) fikk en torsk på ti kilo, med et plastbeger i magen

Elias Emriksson (3) fikk en torsk på sin egen størrelse, men ble overrasket over hva kjempefisken hadde i magen.

Emil og Elias Emriksson med kjempetorsken, som holdes av bestefar Harry Bekkevold.

Søndag var Elias og Emil Emriksson ute på fisketur med bestemor og bestefar på Herdla.

Det skulle bli en fiskesuksess av de sjeldne, kan bestefar Harry Bekkevold fortelle.

– Emil, som er fem år, fikk først en pale på første kast, forteller han.

De fire var i en båt under broen som går over Herdlesundet. Stedet er en kjent fiskeplass, og de fire hadde publikum i andre fiskere som sto langs land.

– Og så, mens vi prøvde å få palen ut av håven, så fikk ikke broren på tre sveivet inn. Han trodde den satt fast i bunnen, sier Bekkevold.

– Var lenger enn treåringen

Bekkevold tok over stangen, og kjente at snøret ikke satt fast. Han halte inn.

– Da så jeg det store beistet nedi dypet der. Det var jo lenger enn treåringen, sier han.

Med god hjelp av konen Evy Håpoldøy fikk de så vidt halt fisken over ripen.

Harry Bekkevold med Emil Emriksson (5) og Elias Emriksson (3).

– Det var vill jubel og texas om bord. De skrek og var glade, forteller Bekkevold.

Storebror Emil måtte ta frem mobilen og sende en filmsnutt til sine foreldre sporenstreks.

– Så måtte vi jo prøve å ta livet av den, da. Det ble en del blod og greier. Men det gikk fint, sier Bekkevold.

Etter det sa de fire seg godt fornøyd med turen.

Harry Bakkevold har aldri fått en lignende fangst på den faste fiskeplassen under broen på Herdla.

– Vi syntes vi hadde fått nok. Storebror fikk den første, og lillebror fikk den største. Så da var de like gode, sier Bekkevold.

Bekkevold, som har fisket på stedet i i ti år, sier han aldri har fått noe lignende.

Plast i magen

Da de sprettet opp buken på fisken fikk de seg nok en overraskelse. Inni den svære fisken lå det et plastglass.

– Både guttene og vi synes det er veldig tragisk at fisken spiser plast på den måten. Det er jo helt forferdelig, det er en like stor tragedie hver gang, sier Bekkevold.

Fisken hadde et plastkrus i magen.

Han merket imidlertid at torsken ikke var så sperk som den burde vært.

– Den var tung, men ganske slapp. Det var tydelig at det var noe som ikke var som det skulle, sier Bekkevold.

Glupsk torsk

Marte Haave forsker på plast i naturen ved Norce Klima og Miljø i Bergen. Hun sier det er en kjent sak at torsken spiser veldig mye forskjellig - inkludert plast.

– Torsken smaker på alt den kommer forbi, og den har en stor munn, sier Haave.

Hun kan nevne både jogurtbeger, en dildo, og til og med en halvannenliters colaflaske som eksempler på hva torskefisk har klart å svelge.

Slik så plastkruset ut når det kom ut i friluft igjen.

Langt fra all torsk har plast i magen, men når man finner plast i fisk er det ofte i en torsk, sier hun.

Tror det er mat

Når plasten har ligget en stund i sjøen får den en hinne av alger og bakterier. Dette gjør at torsken blir lurt, sier Haave.

– Det gjør at det både lukter og smaker som mat for fisken.

At torsken til Emil var slapp gir også mening, sier hun. Plasten kan ha sperret for passasje av mat, eller tatt plassen til maten, slik at fisken får for lite næring. Det kunne blitt en dødsdom for denne fisken, sier hun.

– Det er dessverre ikke helt uvanlig at plast kan blokkere mage og tarmer. Et velkjent eksempel er plasthvalen som døde på Sotra for fem år siden, med magen full av plast, sier Haave.

– Så pass på avfallet. Det som havner i sjøen kan ta livet av en fisk, sier hun.

Ikke farlig å spise

Det er imidlertid ikke spesielt farlig å spise fisk som har plast i magen, ifølge Haave. Riktignok kan plasten brytes ned til mikroplast etter hvert, dersom fisken overlever, men det er ikke slik at all plasten i magen går inn i fiskekjøttet. Mye kommer ut igjen den vanlige veien, sier hun.

– Du får i deg mindre plast ved å spise en slik fisk enn ved å bo i et hus med mange plastredskaper og syntetiske tekstiler. Så spis fisk, det er sunt. Men følg kostholdsrådene og unngå fisk fra forurensede steder, sier Haave.