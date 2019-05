– Barn og unge må få frihet til å bevege seg uten foreldrene og deres bil, mener SV.

I dagens bystyremøte vil et bredt flertall be fylket om å utrede hvilke behov som ikke dekkes av dagens kollektivtilbud i Bergen.

Forslaget, som støttes av byrådspartiene Ap, Venstre og KrF, samt SV, MDG og Senterpartiet, peker både på tilbudet i bydelene og på dagens servicelinje.

Servicelinjen er en buss som går i ring mellom Sandviken og Verftet. Denne skal legges ned i 2020, på grunn av sviktende økonomi.

Bystyret vil nå gå i dialog med fylkeskommunen for å finne en erstatning for brukerne.

Svar på bompengeprotestene

Bystyret ber også fylkeskommunen vurdere å teste bydelsbusser i Åsane. Dette etter påtrykk fra SV.

– Åsane er forsømt. Dagens forhold gjør det vanskelig for folk å forflytte seg mellom skole, hjem og idrettsarrangementer. Barn og unge er svært avhengige av foreldre som kan kjøre, sier SVs Kerim Hestnes Nisancioglu.

Forslaget deres er egne bydelsbusser, som går på kryss og tvers i Åsane.

Motstanden mot de nye bomringene i Bergen har vært stor. Nå går byrådet inn for å rive og flytte bomstasjoner i Åsane. Nisancioglu mener bomringene i Åsane særlig utgjør en utfordring for innbyggerne ettersom det ikke fins noe godt alternativ til bilen. Han ser for seg at en bydelsbuss vil være til stor hjelp.

Bjørn Erik Larsen

Vil støtte forslaget

Debatten om kollektivtilbudet kommer etter at Sondre Båtstrand (partiuavhengig) foreslo gjeninnføring av gratisbussen i sentrum.

Aps Geir Steinar Dale er ikke nødvendigvis er negativ til dette heller, men sier forslagene må utredes sammen med fylkeskommunen, siden det er fylket som har ansvar for kollektivtilbudet.

– Da ber vi samtidig om at utredningen tar opp i seg utfordringer i andre bydeler, der behovet kanskje kan være enda større, sier han.

Båtstrand er glad for å se partienes reaksjon på eget forslag.

– Det er litt artig hvordan det har utløst mange gode forslag til styrking av kollektivtilbudet. At SV tar opp bydelsbuss i Åsane, det er flott.