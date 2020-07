Ungdommen er ikke som den en gang var – heldigvis

Mener du at dagens ungdom er uhøflig, vanskelig og tverr? Ungdommen før i tiden var nok ikke noe bedre. Eldre tiders bergensere forteller om både aggressive og ulydige bergensgutter.

Gutter i ivrig samtale. I bakgrunnen ser vi Sandvikstorgets Bakeri. Foto: Schumann-Olsen. Kilde: Billedsamlingen, UBB.

Både vårt store bysbarn Ludvig Holberg og aviser fra 1700- og 1800-tallet forteller at bergensungdommene var svært aktive i gamle dager. Det er særlig byens unggutter som blir omtalt.

Holberg forteller at disse var driftige og arbeidsomme, men også glade i svømming, skøyteløp og ulike former for leker.

I tillegg bedrev de mange type fantestreker, eller det som på bergensk gjerne blir kalt «jævelskap».

Idrettsinteressen hadde de ifølge Holberg lært av hollenderne. En annen ting han mente kom derfra var deres problematiske, eller «republikanske» holdninger til øvrigheten.

Forholdet mellom politi og bergensgutter har ikke alltid vært så godt som her i Fjæregrenden v/Bakersmuget, Sandviken i mellomkrigstiden. Foto: Fotograf Olai Schumann Olsen, UBB Gutter på Torgallmenningen i begynnelsen av 1900-tallet. Foto: Knoop, Billedsamlingen, UBB

Gatekrig

Bergensguttenes krigerske gemytt omtales mange steder. Gatekriger og territorielle «slag» om ulike gater i byen hørte til dagsordenen både på 16-, 17- og 1800-tallet.

Holberg forteller for eksempel at det var vanlig med «gatekrig» mellom guttene fra ulike kirkesokn, og at det var krig mellom Latinskolens elever og de tyske ungdommene fra Bryggen (garpegeseller og junger).

Elevene ved Latinskolen lå også ofte i «krig» mot Styrmannskolens elever. Kanskje kan disse «territorielle» slåsskampene være noe av bakgrunnen for de senere buekorpsene?

Sandviksgutter en dag tidlig på 1900-tallet. Foto: Fotograf Birger Huun, Billedsamlingen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Faderlige råd

I dag ville vi kanskje tro at de mange gateslagsmålene ble slått hardt ned på av tidligere tiders foreldre og øvrighet. Men den gang ei.

Ludvig Holberg forteller at foreldrene ofte kunne stå på sidelinjen som tilskuere, heie på «sine» håpefulle og komme med gode råd: «Mange borgere vare selv spectateurs deraf og undertiden gave lektioner for deres sønner, hvorledes de bekvemmeligen kunne forraske sine fiender.»

Kanskje det er planlegging av fremtidige rampestreker som skjer her på en trapp i Stølegaten tidlig på 1900-tallet. Foto: T. Wilson. Kilde: Billedsamlingen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Utenfor politimesterens kontor

Heller ikke myndighetene stoppet de mange gutteslagsmålene.

Det blir for eksempel fortalt at byens politimester en gang ble forstyrret av et gutteslagsmål utenfor stuevinduet sitt.

I stedet for å gå ut og få slutt på slagsmålet, reagerte politimesteren på en helt annen måte. Han åpnet vinduet og ga klar beskjed: «E’ dokker snopt galen, slåss dokker utenfor politimesteren sin vindøger? Bare gå lenger hen med dokker ka?»

Guttene fulgte deretter politimesterens råd og flyttet kampplassen forbi naboens hus før de uforstyrret fortsatte slåssingen.

Svømming var ifølge Holberg en populær idrett blant bergensungdommen. Her fra en stupekonkurranse på Bontelabo i 1910. Foto: Ukjent, Billedsamlingen, UBB

Skulking = pisking og gapestokk

Selv om myndighetene ikke var spesielt harde mot slagsmål, kunne de derimot være svært så brutale i andre sammenhenger.

Tigging var for eksempel et stort problem som den lokale øvrigheten en rekke ganger prøvde å få stoppet. Flere av tiggerne var bygutter.

Et eget regelverk mot tigging ble tatt i bruk fra 1755. Dette hjalp ikke mye. Tigging var og ble et stort problem. Og tiggingen var verst i dårlige tider.

I begynnelsen av 1770-årene var det uår og økonomiske nedgangstider. I 1773 forteller stiftamtmann Leventzau i et brev i Adresseavisen at mange av byens gutter «istedenfor å gå i skole og nyte undervisningen som de fattige foruden betaling forundes, går omkring i byens gater og tigger».

Foreldrene beskyldes samtidig for å ikke følge barna opp «og holde dem til gudsfrykt og andre kristlige plikter». Det slås samme sted fast at guttene som tigget i gatene skulle bringes inn til Manufakturhuset for pisking og at foreldrene på sin side skulle straffes med å stå en time i gapestokk.

Foreldrene slapp dog straff hvis de kunne: « ... godgjøre at barnet har lurt seg ut av huset eller hungersnød har tvunget dem ut».

Skøyteløp var en yndet idrett blant bergensungdommen i gamle dager. Her fra ivrig aktivitet på den øvre dammen i Nygårdsparken, cirka 1900. Foto: J. Pihl. Kilde: Billedsamlingen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Steinkast på politimesteren

Forholdene mellom byguttene og myndighetene var anstrengt.

Dette påpekes også hos Holberg, som forteller om bergensguttenes manglende respekt for øvrigheten. Blant dem som fikk gjennomgå var blant annet en av byens første politimestre.

Det fortelles at han manglet evnen til å sette seg i respekt overfor ungdommen, og at han derfor ble utsatt for blant annet steinkasting: «Den største Excess, jeg herunder har sett, var at ungdommen en gang på Torvet oppasset politimesteren (kalt Peder Glad av Holberg) og bombarderte ham med stein da han steg ut av båten».

Til tross for at bergensguttene var beryktet for sin oppførsel i bygatene var det en ting bergensguttene aldri fikk til: Dette med jentene.

«Det er lettere for en bergensungdom å reise til Spania enn det er å fri», forteller Holberg, og de unge bergenske herrer, eller «monsørers» mislykkede amorøse tilnærmelser vil bli tema i en senere artikkel.

