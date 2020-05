Mannen gikk til psykolog og sa han ikke kunne jobbe. Retten mener han var arkitekten bak millionbedrageri mot Nav.

Bergen tingrett mener familien svindlet Nav for 3,8 millioner kroner. Også regnskapsføreren deres er dømt.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Tre brødre og en kvinne er dømt for grove Nav-bedrageri. Foto: Jon Hauge

– Så vidt meg bekjent har vi aldri hatt en slik sak som dette i Bergen, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Nå er tre brødre, deres koner, en datter og en regnskapsfører dømt i en omfattende sak som omhandler arbeidslivskriminalitet. Familien drev flere firma innen transport og kiosk i Bergen.

23 timer hos psykologen

Ifølge dommen var eldstebroren (44) den reelle daglige lederen i selskapene, til tross for at han fikk 2,1 millioner kroner i arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra 2013 til 2019.

8. oktober 2013 fortalte han Nav at han ikke klarte å tenke så mye på jobbmuligheter. Samme dag kjørte han varer for et av firmaene, ifølge en tekstmelding som ble lagt frem i retten.

Fra april 2015 til august 2016 møtte han sin psykolog 23 ganger. I journalen fra 8. januar 2016 skrev psykologen om ham:

«Kom til time som avtalt ... Sitter på venterommet å sover. Virker sliten og mistilpass.

Kort time der det avklares at pasienten selv er kommet frem til at det ikke er realistisk at han klarer å komme tilbake i tiltak eller arbeide.»

På dette tidspunktet var han imidlertid aktivt i gang med å etablere et nytt selskap, ifølge dommen.

Statsadvokat Rudolf Christoffersen er fornøyd med dommen.

– Særlig forventninger til eldste bror

Saken startet i 2017. Da aksjonerte politiet mot personer som leverte aviser for Schibsted.

En regnskapsfører (51) ble etterforsket, og politiet så at hun samarbeidet med de tre brødrene.

De er alle norske statsborgere, men opprinnelig fra Midtøsten. Alle nektet straffskyld.

Utpekt som arkitekten

44-åringen medvirket også til at hans to brødre og en svigerinne fikk til sammen 1,7 millioner kroner fra Nav. En annen svigerinne forsøkte å bedra Nav for 456.000 kroner, ifølge dommen.

Retten mener eldstebroren var «utvilsomt arkitekten bak familiens bedragerier av Nav» og den reelle daglige lederen av selskapene.

Retten viste blant annet til at han lånte penger fra firmaene, disponerte kort, hadde omfattende korrespondanse med regnskapsføreren og leverte selv varer.

I retten sa han at i deres kultur er familien sammen om ting og hjelper hverandre med jobb og penger. Det er særlig forventninger til den eldste broren.

FORSVARERNE: Kim Villanger (t.v.) og Fredrik Verling var to av tretten forsvarere i rettssaken. Foto: Gabriel Skålevik

– Han vil anke saken

44-åringen utnyttet også datteren, slik at hun begynte å hvitvaske utbyttet av hans straffbare handlinger. Dette pågikk i nesten tre år, ifølge dommen.

Han ble funnet skyldig i flere andre straffbare forhold og dømt til fengsel i fire år og seks måneder.

Mannens forsvarer, Marianne Karlsen i Advokatbyrået Paragrafen AS, sier at 44-åringen er skuffet.

– Han er skuffet over at retten ikke har lagt noe vekt på de sakkyndige vurderingene. Vi har ikke fått gått gjennom detaljene ennå, men han opplyser at han vil anke saken, sier Karlsen.

Den yngste broren ble dømt til fengsel i ett år og fire måneder, mens den andre straffes med ett år i fengsel. I tillegg til bedrageri, ble de også dømt for medvirkning til dette.

– Effektiv strafforfølging av arbeidsmarkedskriminalitet er viktig for å hindre at useriøse aktører utkonkurrerer seriøse aktører. I tillegg er det viktig å avdekke og stanse organiserte bedragerier mot Nav. Ytelser skal gå til dem som trenger det, og ikke til bedragere, sier statsadvokat Christoffersen.

Kvinnene slipper fengsel fordi mennene må sone. Retten tar hensyn til at de tre ekteparene har barn.

Regnskapsføreren dømt

Regnskapsføreren (51) dømmes til fengsel i to år og to måneder.

Retten mener hun blant annet etablerte fiktive arbeidsforhold og ikke rapporterte om arbeidsforhold og inntektsopplysninger.

Hun er funnet skyldig i å ha medvirket til bedrageri og forsøk på bedrageri av

til sammen 1.562.115 kroner. Hun mottok selv ingen penger fra Nav.

– Det har vært en målrettet innsats fra A-krimgruppen og politiet som gjorde det mulig å avdekke saken, sier Rudolf Christoffersen, som mener straffene burde ha vært noe strengere.

Han ba om at det ble inndratt ti millioner kroner fra regnskapsføreren, men fikk ikke medhold.

Regnskapsførerens forsvarer, Laila Kjærevik, sier at hun har gått delvis gjennom den 181 sider lange dommen med sin klient, og at det fremdeles gjenstår mye arbeid.

– Vi er fornøyd med at hun er frifunnet på vesentlige punkter. Hun er blant annet fornøyd med at selskapet hennes er frifunnet og at hun er frifunnet for inndragingen, sier Kjærevik.

Hun sier at de nå vil gå nøye gjennom dommen, og ta stilling til om de vil anke den.

– Hun mener seg uskyldig dømt, og har ikke erkjente straffskyld for noen av punktene. Men samtidig er hun lettet over at dommerne kom frem til fengsel i to år og to måneder. Påstanden var på fem år, sier Kjærevik .

Brødrene og en kone er dømt til å betale 3.866.747 kroner i erstatning til Nav. Retten har også bestemt at vinning på 848.752 kroner skal inndras.