Bjørn Magne Bryn møtte ras etter ras da han skulle kjøre fra Bergen til Voss seint i går.

Seint onsdag kjørte Bjørn Magne Bryn fra Bergen. Det ble mer dramatisk enn han hadde sett for seg.

– Jeg driver med fallskjermhopping. Men det er òg ekstremt farlig å kjøre Bergen-Voss, sier han.

Han startet fra Bergen klokken 21.30. Bare fra Bergen til Dale møtte han på fire veireguleringer.

Da han kom til Bolstad, var det nærmere midnatt. Der møtte han et massivt ras.

– Det var så kraftig at det ikke gikk an å kommunisere med dem som sto på andre siden av raset, sier Bryn.

– Var helt vilt

Han tenkte at han måtte snu fort, og kom seg til Dale og Bergsdalen for å kjøre om på fylkesvei 314.

Men der traff han på et annet ras.

– Det jeg så, var helt vilt. Hele asfalten krøllet seg som papir, sier han.

Mens han sto der og ventet, fikk han gitt beskjed til politiet. Fylkesvei 314 var da omkjøringsvei for E16.

Rune Sævig (arkiv)

Tilfeldigvis kom det en annen bekjent med motorsykkel. De to karene tok på seg støvler for å sjekke grunnen under rasstedet. De bestemte seg deretter for å kjøre over mot Hamlagrø.

Skulle overnatte på hotell

– Vi tok en vurdering på om grunnen under var fast, og så kjørte vi over. Men dette er ikke noe alle kunne gjort. Jeg har en stor og robust bil, sier Bryn.

Like etter kom det et nytt ras. Bryn var først hjemme klokken 03.00 i natt. Da hadde han brukt nesten seks timer på turen mellom Bergen og Voss.

– Jeg hadde tenkt å overnatte på hotell i Bergen. Det angrer jeg på at jeg ikke gjorde, sier Bryn.