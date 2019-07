Har du ikke hage, kan du spørre om å få låne en.

– Da får folk kanskje mer forståelse for arbeidet bonden gjør, sier Arild Øvreeide, som driver Øvre-Eide gård i Eidsvåg.

I juli lanserer Ida Kleppe, Bybonden i Bergen, to apper som skal vise bergensere hvor de kan dyrke, og hvordan.

– Vi er i et samfunn med mye stress og press. Jeg tror vi har godt av å komme ut og få litt jord under neglene, sier Kleppe.

Norsk landbruk

Øvreeide sier at bergensere som ikke har egen plass til dyrke gjerne kan låne areal hos han. I dag er det aktuelle området beite for sauer og hester på gården i Eidsvåg, men de har mer enn nok plass.

– Jeg er veldig positiv til at folk kan dyrke mer av sin egen mat. Da får folk kanskje mer forståelse for arbeidet bonden gjør. Vi må få mer forståelse for hvor viktig norsk landbruk er. Før hadde alle en slektning som hadde en gård et sted. Nå er det ikke like mye av det, sier Øvreeide.

Men den teknologiske biten overlater han til Bybonden.

– Jeg har sagt at de kan bruke jord her. Hvis noen vil lage en app er det greit for meg, men jeg kan ikke styre med det.

Ørjan Deisz

Tidsriktig

Den ene skal gi oversikt over hvor det går an å dyrke mat i Bergen, for dem som ikke har hage selv. Den andre skal hjelpe nybegynnere med å dyrke sin første grønnsaksplante. Kleppe har utviklet appene med studenter fra Høyskolen på Vestlandet. Det gjenstår fortsatt litt finpuss, forteller hun.

– Men vi la de ut nå, slik at folk kan begynne å bruke de. Da kan de testes litt skikkelig.

Kleppe mener tiden er moden for mer urbant landbruk.

– Jeg tror folk er mer opptatt av klima, kortreist mat og mat som er dyrket på en etisk forsvarlig måte.

Hun tror også dyrking kan motvirke stress i kropp og sinn, i det akademiske, teknologiske samfunnet vi lever i nå.

– Mange av oss sitter på kontor hele dagen, eller jobber med andre ting som er veldig fjernt fra det organiske. Det er sunt for oss å jobbe ute med jorden og gjøre konkret arbeid med hendene våre, sier Kleppe.

Jannica Luoto

Låne andres hager

De to appene er ifølge Kleppe både for erfarne hobbygartnere, så vel som for nybegynnere.

«Dyrkingsareal» skal gi deg en oversikt over områder i Bergen hvor det går an å dyrke – for dem som ikke har hageplass selv.

– Du kan finne steder å dyrke, eller legge ut at du har plass i din egen hage, forteller Kleppe.

– Hvis du ser grønne flekker rundt om i Bergen og lurer på om du går an å dyrke noe der, er nøkkelen å finne ut hvem som eier det.

Appen viser deg et kart over byen, og ved å klikke på en tomt, får du opp eierne og kontaktinformasjon. Alternativt kan du legge ut din egen hage, og la andre dyrke noe der. Man kan også legge ut «areal ønskes»-annonser, og man kan finne andre å samarbeide med i et dyrkelag.

– Etter hvert som folk bruker appen, samler vi opp mer og mer informasjon om hvor det kan dyrkes. Jeg kommer også til å legge inn ledige arealer som vi vet om, men vi ønsker at folk skal delta i dette også, sier Kleppe.

Jannica Luoto

Dyrking for dummies

Den andre appen, «Dyrking med bybonden», er for nybegynnere.

– Jeg tror mange har lyst til å prøve å dyrke noe, men det er ikke så lett å begynne hvis du ikke aner hva du skal gjøre, sier Kleppe.

Fra dagen du sår noe, vil appen sende deg varsler om når du skal vanne, potte om og hva slags lys planten trenger i ulike faser.

– Hvis du virkelig ikke har peiling, skal du likevel få det til hvis du følger instruksjonene, sier Kleppe.

I første omgang gir appen instruksjoner for reddiker og sukkererter. Det er planter man kan så nå i sommer, og likevel få avlinger av før året er omme. Over nyttår er planen at det skal komme instruksjoner for agurk og tomat.