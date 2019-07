– Kjørte rett i fanget på politibilen.

Natt til torsdag observerte et vitne at to kvinner og en mann så ut til å ha sex i en bil i Bergen sentrum.

Politiet ble varslet i 02-tiden.

Observasjonen ble gjort like i nærheten av Bergen sentrum politistasjon, i området Danckert Krohns gate-Kong Oscars gate, forteller operasjonsleder Tatjana Knappen til BT.

– Det skal ha blitt hørt krangling, og det var angivelig ganske ampert. Et vitne skal ha hørt at det dreide seg om sexkjøp.

Prostituerte

Patruljen som ble sendt ut hadde kort vei. Det viste seg at kvinnene var prostituerte, men bilen var kjørt.

Den mistenkte mannen hadde ifølge politiet kjørt mot nærliggende St. Jørgens gate, der han ble stoppet.

– Han kjørte rett i fanget på politibilen, sier Knappen.

Nå er mannen anmeldt både for sexkjøp og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Førerkortet hans ble beslaglagt.

– Jeg vet ikke om han har erkjent noe eller ikke. Han er ikke avhørt ennå, så jeg vil uansett ikke gå for mye i detalj om saken.

Et eventuelt forelegg for sexkjøp er det en politijurist som må ta stilling til.

– Påfallende

Under to timer seinere fikk politiet nok en melding om angivelig sexkjøp.

Tre kvinner skal ha havnet i konflikt med en mann på en privat adresse, og politiet rykket ut for å bistå.

– I denne saken var det en av kvinnene som selv ringte oss. Hun oppga at konflikten dreide seg om betaling, sier operasjonsleder Knappen i politiet.

Hun synes det er påfallende med to slike saker med kort tids mellomrom på en natt, men sier det kan være tilfeldig.

– Det kan selvfølgelig være at det har med sommer og varmt vær å gjøre, at slike ting da skjer mer åpenlyst. Jeg vet ikke.

I begge sakene sjekker politiet kvinnene og deres bakgrunn med tanke på om de kan være ofre for menneskehandel.