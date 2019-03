NYE PLANER: Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (til venstre) og klimabyråd Julie Andersland (til høyre) legger frem nye arealplaner for Bergen. Her ser de på modell av en mulig byarena i Bergen med kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke. FOTO: Ørjan Deisz (arkiv)

Strammer til boligbyggingen

Over 20 byggeområder i Bergen gjøres om til friluftsarealer i byrådets nye arealplan for Bergen. Samtidig åpnes det opp for høyhus i hele kommunen.