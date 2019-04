Det var en mann (21) som omkom i ulykken i Ervikveien søndag kveld.

Ulykken i nærheten av Tertneskrysset i Åsane ble meldt til politiet i 22-tiden søndag.

Politiet har tidligere bekreftet at det var en ung mann som omkom.

I samråd med hans nærmeste pårørende gikk politiet tirsdag ut med navnet på avdøde.

Det var Robin Erstad Rødlyng (21) som døde i ulykken, går det frem av pressemeldingen fra Vest politidistrikt.

Advokat Jan Bakke er oppnevnt som bistandsadvokat for avdødes familie.

Han snakket både mandag og tirsdag med avdødes foreldre.

– Det er en forferdelig opplevelse for dem. De har mistet sin eneste sønn, sier han til BT.

2211-tipser

To alvorlig skadet

– De har fått tilbud om det som finnes av helsekrisehjelp. Samtidige støttes de av øvrig familie og nærstående. De trenger nå naturligvis tid for å komme tilbake til hverdagen, sier Bakke.

Politiet har en også en egen pårørendekontakt, forteller bistandsadvokaten.

To andre som var i bilen, en ung kvinne og en ung mann, havnet på Haukeland med alvorlige skader. Begge skal ha blitt operert.

Politiet mener at tre andre også var i bilen.

De skal ha stukket av etter ulykken, men ble seinere funnet med lettere skader.

Alle de tre er nå siktet etter en bestemmelse i vegtrafikkloven som rammer det å forlate et ulykkessted.

Privat

Den ene av de siktede, en mann (18), erkjente mandag i avhør at han kjørte bilen – og at han stakk av etterpå.

17–21 år

De seks personene som skal ha vært i bilen er i alderen 17 til 21 år. Alle skal ha tilhørighet til Åsane-området.

Politiet har sagt at fart kan ha vært medvirkende til det svært alvorlige utfallet.

De utelukker heller ikke ruskjøring.

Ulykkesgruppe koblet inn

Det er tatt blodprøver av alle de tre siktede, men resultatene fra blodanalysene ventes ikke å være klare før tidligst om to uker.

Statens vegvesens ulykkesgruppe jobber med saken og bistår politiet.

Avdelingsdirektør Rolf Mellum i Statens havarikommisjon for transport sa mandag til BT at deres foreløpige konklusjon er at de ikke vil gå inn i saken.