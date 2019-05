Kim Nilsen (30)

– Jeg har tenkt lenge på at jeg må skaffe meg et fremkomstmiddel. Aller helst ville jeg hatt en hvit hest, men det blir for mye penger. Det blir for dyrt med bil, også, så derfor slo jeg til på denne. En Suzuki FZ 50, 2000-modell. Jeg fant den på Finn og ble forelsket med det samme. Den er så liten, men samtidig tøff. Dette blir nok det nærmeste jeg kommer hest. Til sommeren legger jeg ut på tur. Da kjører jeg sørover så langt mopeden holder. Er jeg heldig, treffer jeg noen kjekke folk på veien. Så tar vi det derfra.