Politiet etterforsker speedglider-ulykken i Loen der en norsk kvinne i 20-årene omkom.

Klokken 14.56 søndag ble politiet varslet om en luftsportsulykke i Loen, nær området ved gondolbanen Loen Skylift.

Alle nødetatene rykket ut, og en alpin redningsgruppe deltok i redningsaksjonen. Også redningshelikopter og luftambulanse ble satt inn.

Søndag var omstendighetene rundt ulykken fremdeles uklare. Mandag kan lensmann Tormod Hvattum si litt mer.

– Hun falt ned etter å ha blitt hengende fast med speedglideren i kablene til gondolbanen. Så falt hun 60–70 meter ned, sier Nordfjord-lensmannen.

– Erklært død på stedet

Kvinnen som omkom er norsk og i 20-årene. De nærmeste pårørende er varslet, opplyser Hvattum.

Fallet ned fra kablene skjedde før redningsmannskapene var kommet frem, og kvinnen skal ha blitt liggende på en fjellhylle.

Lensmannen sier hun ble erklært død på stedet.

Ifølge politiet var avdøde i følge med fem-syv andre personer som drev med organisert hopping.

– Hun hoppet sammen med andre, organisert på en eller annen måte. Det er folk fra forskjellige steder som samles for å hoppe der, sier Hvattum.

Firte seg ned

Redningsmannskapene skal ha kommet seg frem til kvinnen rundt klokken 16.30 søndag. De firte seg ned fra gondolen og fikk hentet henne ut, har politiet tidligere opplyst.

Et øyenvitne fortalte til NRK at kvinnens skjerm hektet seg fast i kabelen på gondolbanen kort tid etter utspranget fra den faste hopplassen, som ligger like ved stasjonen til gondolbanen på toppen av fjellet.

Vitner fraktet ned fra fjellet

Fjellet Hoven i Loen, som ligger 1000 meter over havet, er blitt populært blant luftsportsutøvere etter at gondolbanen Loen Skylift ble åpnet i 2017.

Det skal ha vært mellom 70 og 80 personer oppe på fjellet da ulykken skjedde. De ble fraktet ned.

– Hvor mange som var vitne til ulykken vet jeg ikke. Mange er jo på toppturer, men alle fikk en debrifing fra politiet og ble informert om hva som hadde skjedd da de kom ned, sa daglig leder i Loen Skylift, Richard Grov, til BT søndag.