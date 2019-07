AV

– Vi ventet lenge med å få barn, fordi jeg driver restaurant og har jobbet mye. Men jeg har tenkt at jeg vil ha barn. Min mor og far har ikke mast på meg, men jeg har visst at de lengtet etter barnebarn. Nå vet jeg at det bare er egoisme som gjør at vi tenker at det er vanskelig. Når vi ser mødre som bærer barna sine på skuldrene gjennom ørkenen, kan vi ikke si at det ikke er mulig å drive restaurant og ha små barn. Vi er kommet til jorden for å få barn. Alt annet er vel egentlig bare tull.