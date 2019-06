Rune Bakervik fra Ap bli ny byutviklingsbyråd i Bergen.

Vel to måneder før valget, slutter enda en byråd i Ap, KrF og Venstres byråd. Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) gir seg etter nesten fire år. Hennes partikollega Rune Bakervik tar over.

– Jeg lover at jeg skal jobbe knallhardt for å vise meg tilliten verdig, sa den påtroppende byråden.

Går av

Byrådsleder Roger Valhammer sier det utelukkende var Trytis eget ønske om å gå av som er grunnen til at hun nå forsvinner ut av byrådet.

– Vi har hatt dialog over tid, men det var først i forrige uke at hun meldte at hun ville gi seg, sier han.

Valhammer beskriver Bakervik som en «fantastisk dyktig fyr». Bakervik kommer fra jobben som gruppeleder for Ap i bystyret, og Valhammer sier valget falt på ham fordi han kjenner sakene han skal jobbe med godt.

Følte seg ferdig

Anna Elisa Tryti har vært mottaker av mye hets og kritikk i forbindelse med både bybanesakene og bompengedebatten i Bergen.

For noen uker siden kom det frem at Tryti har mottatt flere trusler gjennom tiden sin som bergenspolitiker. I tillegg til trusselbrev på hjemmeadressen og kontoret har hun meldt inn det hun mener er et kulehull i vinduet til politiet.

Etter hun gikk ut med fortellingen sin, besluttet politiet å starte etterforskning av kulehullet, noe de valgte ikke å gjøre da hendelsen inntraff i 2017.

Tryti sier det ikke er truslene som gjør at hun nå gir seg.

– Jeg vil hilse til alle de som bruker disse feige metodene, at de har overhodet ikke klart å forhindre meg i å gjøre jobben min, sier hun.

I forrige uke la Tryti frem den nye kommuneplanens arealdel, som legger føringene for all utbyggingen i Bergen kommune.

Hun trekker dette frem som sin viktigste sak i perioden, og sier at hun følte seg ferdig da denne ble vedtatt.

– Vi har lagt frem en plan som er nasjonalt banebrytende. Min stafettetappe er over, jeg har kommet så langt som jeg kan komme i denne perioden. Nå kan de som står på listen til valget få profilere seg, sier hun.

Får ennå trusler

Flere saker har imidlertid vært vanskeligere, og gjort Tryti upopulær i byen. I det siste har dette særlig vært bompengesaken.

– Du kan ikke være byutviklingsbyråd uten å være motbakkeløper og arbeidshest, sier Tryti.

– Men jeg har tatt opp nasjonalt at jeg mener taket er nådd for bompenger. Og så må vi alle ta inn over oss den frustrasjonen som folk viser.

Fremdeles, sier Tryti, får hun trusler når hun beveger seg i byen.

– Jeg møter trusler på gaten, men også bølger av varme fra andre mennesker.

Får ansvar for bompenger

Bakervik forteller at han ikke trengte mye tid på å bestemme seg, da byrådsleder Valhammer ringte og tilbød ham jobb denne helgen.

– Ganske kjapt ut i den samtalen, tenkte jeg at dette har jeg virkelig lyst til.

Siden det er valg allerede 9. september, risikerer Bakervik å bare sitte i vel to måneder.

På den korte tiden, trekker han frem to saker han vil jobbe for: En sammenhengende sjøpromenade, og å gjøre det lettere for unge å komme inn på boligmarkedet.

Samtidig får den nye byråden også ansvaret for det betente politiske spørsmålet om bompenger inn i valgkampen.

– Der vil jeg jobbe utrettelig opp mot staten for at de skal bidra mer til utbygging i Bergen. Det er håpløst at de fullfinansierer utbygging på Østlandet og bare bidrar med halvparten her, sier han.

– Ikke bare gøy

Byrådsleder Valhammer vedgår at det ikke bare er enkle saker en byutviklingsbyråd skal håndtere.

– Det er en givende og spennende jobb, men ikke bare gøy. Men sånn er det å være politiker, og det tror jeg Bakervik er forberedt på, sier han.

Om Tryti sier Valhammer:

– Det hun har fått til, viser hennes format. Når du endrer mye på kort tid, kan du bli omstridt. Men på den måten har hun også gjort en forskjell.

Utelukker ikke nytt comeback

Tryti gjorde et overraskende comeback etter valget i 2015 da hun ble utnevnt som byutviklingsbyråd av byrådsleder Harald Schjelderup.

Hun utelukker ikke at hun en gang i fremtiden kan gjøre et nytt comeback.

– Det vet man aldri. Men først skal jeg tilbake der jeg startet, som aktivist. Jeg skal stille opp for mødrenes klimaaksjon, og bidrar gjerne til ungdommenes klimastreiker også, sier hun, og legger til:

– Jeg vil ikke la være å ytre meg. Men vi skal være kloke, for det å få til et grønt skifte kan skape problemer i folks hverdag.

Etter sommeren går Tryti tilbake til fylkeskommunen, som prosjektsjef.