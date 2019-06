Anna Elisa Tryti er ferdig som byråd.

Aps Rune Bakervik blir ny byutviklingsbyråd i Bergen. Det ble klart på en pressekonferanse med byrådet mandag klokken 12.

Bakervik etterfølger med det sin partikollega Anna Elisa Tryti, som har sittet som byråd med ansvar for byutvikling siden 2015.

Bakervik har siden 2015 vært gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret.

– Jeg lover at jeg skal jobbe knallhardt for å vise meg tilliten verdig. Dette blir gøy, sa den påtroppende byråden.

Går av

Nyheten om at Tryti går av kom i en pressemelding fra Bergen kommune mandag formiddag.

Tryti gjorde et overraskende comeback etter valget i 2015 da hun ble utnevnt som byutviklingsbyråd av byrådsleder Harald Schjelderup.

Hennes første jobb ble å fronte Aps snuoperasjon i bybanesaken og argumentere for at Bybanen skal legges over Bryggen, et valg hun selv var imot.

Ved siden av bybanetraseene til Fyllingsdalen og Åsane har hennes største sak vært utarbeidelsen av den nye kommuneplanens arealdel (KPA) som legger føringene for all utbyggingen i Bergen kommune. Denne saken ble endelig vedtatt av bystyret i møtet i forrige uke.

Flere trusler

Byutviklingsbyråden har vært mottaker av mye hets og kritikk i forbindelse med både bybanesakene og bompengedebatten i Bergen.

For noen uker siden kom det frem at Tryti har mottatt flere trusler gjennom tiden sin som bergenspolitiker. I tillegg til trusselbrev på hjemmeadressen og kontoret har hun meldt inn det hun mener er et kulehull i vinduet til politiet.

Etter hun gikk ut med fortellingen sin, besluttet politiet å starte etterforskning av kulehullet, noe de valgte ikke å gjøre da hendelsen inntraff i 2017.