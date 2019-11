Ny trolleybusslinje til Laksevåg

Nye trolleybatteribusser skal gå fra sentrum til Laksevåg. Nå starter en arbeidet med å bygge nye kjøreledninger fra Gyldenpris til Lyngbø.

SATSER PÅ TROLLEY: Nå skal det satses på trolleybusser i Bergen. Her fra linje 2 Nattlandsveien. Nye busser med batteri skal utvide linjen til Lyngbø på Laksevåg. Vegar Valde (arkivfoto)

I dag er linje 2 fra Birkelundstoppen til Strandkaien Norges eneste gjenværende trolleybusslinje. Bussene får strøm gjennom strømledninger som henger over veibanen. Nå skal de også få batteri.

Pilotprosjektet i Bergen gjør at trolleybussene kan kjøre på batteri fra Småstrandgaten til Gyldenpris. Der skal det bygges nye kjøreledninger fra Carl Konows gate utover Kringsjåveien til Lyngbø.

Trolleybatteribusser

Bussene får nye batterier som lades gjennom strømnettet mens de kjører. De trenger derfor ikke ha ladestasjoner slik de elektriske bussene må.

Resultatet av den nye teknologien er at man slipper å henge opp kjøreledninger i de mest sentrale bygatene i Bergen og over Puddefjordsbroen. På denne måten blir trolleybussene mer fleksible, og kan brukes på flere linjer og strekninger.

Det statlige innovasjonsselskapet Enova støtter pilotprosjektet i Bergen, der en kombinerer den gamle trolleybuss-teknologien med moderne batteriteknologi.

Utbyggingen av den nye linjen er et spleiselag mellom Hordaland fylke og Enova. Satsingen kommer på rundt 80 millioner kroner, av dette betaler Enova 29,3 millioner kroner.

HER ER RUTEN: Eksisterende kjøreledning mellom Birkelundstoppen og Strandkaien (blå), batteristrekning mellom Småstrandgaten og Carl Konows gate (lilla) og ny kjøreledning mellom Carl Konows gate og Lyngbø (grønn).

Starter gravingen i desember

Fra Gyldenpris til Lyngbø skal det settes opp fundamenter til strømmastene og kjøreledninger til trolleybussene.

– Vi starter arbeidet med å bygge fundamentene til mastene for kjøreledningene i løpet av en måneds tid. Det skal bygges 4,5 kilometer med ny kjøreledning i Carl Konows gate og Kringsjåveien, sier kommunikasjonsrådgiver Ronny Turøy i Bybanen Utbygging.

Turøy sier at de skal lage fundamenter til mastene ut til Lyngbø. På Lyngbø blir det en vendesløyfe. Mastene blir satt opp seinsommeren 2020.

Tirsdag signerte Bybanen Utbygging kontrakten med Løvaas Maskin AS for bygging av fundament for kjøreledningsmaster og likeretterstasjoner for den nye trolleybusslinjen. Kontrakten omfatter montering av rundt 250 mastefundamenter og oppheng, i tillegg til fundamenter/grunnarbeid for tre likeretterstasjoner. En likeretterstasjon omformer vekselstrøm til likestrøm som brukes av trolleybussen.

STRØMGATEN: Trolleybusser på rekke og rad i Strømgaten ved Jernbanestasjonen i juni 1958. BIRKHAUG OG OMDAL

– Nå som kontrakten er signert vil vi se nærmere på detaljene i trafikkavviklingsplanen fra Gyldenpris til Lyngbø, og starte informasjonsarbeidet opp mot beboere og næringsliv i området, sier Ronny Turøy.

Starter i desember 2020

De fleste andre linjene i Norge ble lagt ned på 1960-tallet. Nå planlegges det også nye trolleybusser i Stavanger-området, i Oslo og Trondheim er det interesse for pilotprosjektet med trolleybatteribusser.

JONSVOLLSGATEN: Trolleybusslinjen fra Mulen til Møhlenpris var byens første trolleybuss linje. Her i Jonsvollgaten. Knut Strand

Det var Keolis som vant anbudet om rutepakken for Bergen sentrum, inkludert trolleybusslinjen.

Linjen er planlagt å starte opp fra 1. desember 2020, og den skal hete linje 6.

Trolleybatteriteknologi er i dag i bruk i flere europeiske byer: Bern og Zürich i Sveits, Cagliari i Italia, Eberswalde og Esslingen i Tyskland, Landskrona i Sverige, Gdynia og Lublin i Polen og Plzen i Tsjekkia.

Startet med trolley i 1950

Bergen Sporvei bygde selv om de åtte første bussene som ble tatt i bruk fra bensin- til strømdrift.

Den første trolleybusslinjen (linje 5) kom i gang på strekningen Møhlenpris – Mulen (4,4 km) da trikkelinjen Møhlenpris – Bryggen ble nedlagt 1950.

Linje 2, Engen – Fridalen, ble i 1957 lagt om fra sporvogn til trolleybuss, og seinere ført over Bolstad gård (1958) til Birkelundstoppen (1985), en strekning på 7,3 km.

Linje 5 ble nedlagt 1995 i forbindelse med veiarbeider på Møhlenpris, og luftledningene fjernet noen år seinere.

Linje 2 mellom Strandkaiterminalen i sentrum og Birkelundstoppen er den eneste gjenværende operative trolleybusslinje i Norge.

Kilde: Bergen Byleksikon

MULEBUSSEN: Her er den gamle Mulebussen i krysset Nye Sandviksvei og Helgesens gate. Fra JUBILEUMSBOKEN TIL BERGENS SPORVEISFUNKSJONÆRERS FORENING

