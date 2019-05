Søndag kveld ble det full stopp for vogntogsjåføren ved Bergen trafikkstasjon i Åsane.

– Det er sjelden vi kontrollerer kjøretøy som har så kraftig overlast som dette vogntoget. Kjøretøyets tillatte totalvekt kan være 26 tonn på strekningen. På det aktuelle kjøretøyet er maksimum tillatte boggitrykk 19 tonn. Da vi kontrollerte vekten på dette vogntoget, viste overlasten seg å være på 3,9 tonn, sier seniorinspektør John Kåre Larsen i Statens vegvesen.

Lasten skal til Askøy

Mandag formiddag står vogntoget fortsatt parkert på Bergen trafikkstasjon. Kjøretøyets eier får et gebyr på 25.200 kroner. Endelig destinasjon for lasten er Askøy.

– Denne overlasten utgjorde en stor trafikkfare. Det er for eksempel en risiko forbundet med å kjøre et så tungt kjøretøy over broer. Man kan søke dispensasjon for overlast, men da må man gjerne sørge for følgebil. Sentrisk kjøring over broer og at ingen andre kjøretøy er på broen samtidig er andre krav, sier Larsen.

Hadde ikke dispensasjon

’Larsen sier at vogntogsjåføren ikke hadde innhentet slik dispensasjon som må hentes fra det regionale veikontoret.

– Vogntoget var blant annet lastet med en motor. Lasten var det vi kan kalle oljerelatert. Det var motoren som ga det store utslaget. På hver aksling var lovlig vekt overholdt, men på totalen/boggi-kombinasjonen røk kjøretøyet til, sier Larsen.

Dårligere bremseevne

Ved siden av å overbelaste veinettet er det forbundet med risiko for andre veifarende å møte et vogntog som har kraftig overvekt.

– Slik overlast går blant annet ut over bremseevne, sier seniorinspektøren.

Vogntoget har fått direktiver om å laste om før det får lov til å kjøre videre.