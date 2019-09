Ny type fartsdump prøves ut i Nattlandsveien i Bergen

Skal gi bilførere «et ufarlig dunk».

FARTSDEMPER: En slik fartsdemper blir installert i Nattlandsveien som den første i Norge. Hordaland fylkeskommune

For mindre enn 2 timer siden

Et nytt og fartsdempende tiltak skal utprøves i Nattlandsveien.

Tiltaket består i at en lem skal falle seks centimeter ned i bakken når biler kjører for fort. Ifølge en pressemelding fra Hordaland fylkeskommune skal den nedsenkbare enheten gi bilførere et ufarlig dunk og samtidig en påminnelse om at hastigheten er for høy.

– Dette er et nytt og godt tiltak for å få ned farten på veiene, sier påtroppende fylkesordfører Jon Askeland, som også er leder av fylkestrafikksikringsutvalget i Hordaland.

Utvalget har bevilget en halv million kroner for å etablere det nye fartsreduserende systemet. Installasjonen blir montert på overflaten ved det etablerte gangfeltet i Nattlandsveien like ved avkjørselen til Erleveien.

FARTSHUMP: Slik ser den nye typen fartshump ut. Her fra Ystad i Sverige. Google Street View

Lemmen blir montert i en kasse som blir nedfelt i veibanen. Fartsgrensen på stedet er 40 kilometer i timen.

Nattlandsveien har stor sykkeltrafikk og et høyt antall kryssende fotgjengere. På den ene siden av veien er det boliger for blinde og svaksynte.

Årsdøgnstrafikken er på 11.200 kjøretøy på strekningen, ifølge pressemeldingen.

Fartshinderet – som skal være en god del dyrere enn tradisjonelle fartshumper – er installert blant annet i Linköping, Uppsala, Malmö, Västerås, Helsingborg og på Öresundbroen mellom Malmö og København, ifølge Din Side.