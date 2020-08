FHI: Høy risiko for lokale utbrudd

Mener det er riktig å vente med lettelser i restriksjonene.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, forteller at smittetallene har økt de sistr tre ukene, men at r-tallet er på vei ned. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– De siste tre ukene har det vært en økning i smittetallene, men også i testaktiviteten. Noe av utviklingen skyldes flere lokale utbrudd som skjer samtidig. Det tyder ikke på en nasjonal oppblussing. Da ville man fått en større andel positive prøver, sa avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold på fredagens pressekonferanse.

Risikoen for lokal oppblomstring av covid-19 de to neste ukene er høy, skriver Folkehelseinstituttet i en ny risikovurdering. Risikoen er også høy for økende import av smitte, mens det er lav risiko for oppblomstring nasjonalt.

FHI mener det er riktig å vente med ytterligere lettelser i koronarestriksjonene, men går ikke inn for nye innstramminger nasjonalt.

Helseminister Bent Høie (H) og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold under fredagens pressekonferanse. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Synkende r-tall

Reproduksjonstallet (r-tallet) estimerer hvor mange personer én koronasyk person smitter.

– R-tallet er rundt én nå, men det er på vei nedover, sa Vold.

For noen uker siden var smittespredningen større. Folkehelseinstituttet skriver i den nyeste risikorapporten at det nasjonale R-tallet i slutten av juli så ut til å være 1,4.

R-tallet gir et estimat for hva situasjonen hadde vært, hvis den utviklet seg videre på samme måte.

– Altså hvis det ikke ble gjort noen tiltak, understreket Vold.

Derfor mener FHI at R-tallet vil minske i løpet av de neste ukene.

Anbefaler ikke munnbind i Bergen

På pressekonferansen ble det annonsert at regjeringen anbefaler at folk i Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold fra mandag av bruker munnbind i kollektivtrafikken.

Dermed blir det ikke gitt anbefalinger om bruk av munnbind i Bergen eller andre kommuner.

– Dette er på grunn av smittesituasjonen, forklarte helseminister Bent Høie (H).

Oslo og indre Østfold har hatt lokale utbrudd av koronasmitte, og det er bakgrunnen for at regjeringen anbefaler munnbind i områdene.

Bergen kommune hadde også en pressekonferanse i dag. Der presenterte de en ny lokal forskrift som forbyr private sammenkomster med flere enn 20 personer.

Helseminister Bent Høie (H) forteller at det ikke anbefales med bruk av munnbind i Bergen på grunn av smittesituasjonen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Så mye mer effektivt er det å holde avstand

En ny kunnskapsoppsummering viser at avstand på én meter eller mer reduserer smitte med rundt 80 prosent. Munnbind reduserer derimot smitte med 40 prosent, informerer FHI.

– Vanlige avstandsregler kan ikke erstattes ved munnbindbruk. Munnbind vil hovedsakelig redusere smitte fra dem som ikke selv vet at de er smittet, sa Vold på pressekonferansen.

Munnbind anbefales ikke på skoler og i barnehager.

Har gjort vaksineavtale

Høie informerte om at EU har inngått avtale om koronavaksine som blir utviklet ved Universitetet i Oxford.

– Dette er en av vaksinekandidatene som har kommet lengst i sin utprøving, sa helseministeren.

– Vi har nær og god kontakt med EU-kommisjonen om denne avtalen, understreket Høie.

Han la til at den norske regjeringens fremste oppgave er å få vaksine til den norske befolkningen.

– Men vi har også et ansvar for at andre land får vaksine. Vår trygghet er avhengig av andres trygghet.