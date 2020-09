Tidlegare ordførar Trude Drevland og noverande Erna Solberg, båe to frå Høgre, er to av dei mange heilt vanlege innbyggarane frå den heilt vanlege byen Bergen. Her er dei på ein heilt vanleg kamp mot Lillestrøm i 2014, som Brann forresten vann 2–0. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)