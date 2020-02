Geolog: – Det kommer til å ta dager før veien er åpen igjen

Opprydningsarbeidet på Osterøy vil bli påvirket av vannstanden ved rasstedet.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

STORT RAS: Jordraset har tatt med seg flere trær, store steiner og autovernet på vei ned mot Kallestadsundet. Foto: John Olav Ørnes

Flere bygder nord på Osterøy er isolert, etter at det gikk et stort jordras over fylkesvei 5406 natt til søndag.

Raset gikk 200 meter nord for Kallestad bro, og sperrer både fylkesveien og den kommunale broen som går under broen og videre sørover.

Mandag klokken 09 var fagfolk på stedet for å gjøre en vurdering av når og hvordan opprydningsarbeidet kan gjennomføres. Blant dem var Harald Hauso, som er geolog i Vestland fylkeskommune.

– Det kommer til å ta dager før veien er åpen igjen, sier han.

STENGT: Veien vil ikke bli åpnet på flere dager. Foto: 2211-tipser

– Sikkerheten må vurderes

Hauso forteller at vannføringen i området vil være avgjørende for når opprydningen kan skje.

– Tidligere i dag var det ikke så mye vann, men det er dårlig vær på gang. Her og nå forventer vi ikke flere ras, men det er ikke unaturlig at det blir liv i massene seinere, sier han.

Grunnen til at opprydningen ikke kan skje før været har roet seg, er at det ikke vil være sikkert for arbeidere å oppholde seg i området hvis det kommer nye ras.

– Det er entreprenørens sikkerhet som hele tiden må vurderes, sier Hauso.

Han forteller at det nå jobbes med å planlegge hvordan masser fra raset skal plasseres.

GEOLOG: Harald Hauso har vært på befaring ved rasstedet. Bildet er tatt i 2016, da han jobbet som geolog i Vegvesenet. Foto: Leif Gullstein (arkiv)

Kommunen vil organisere transport

– Vi er maks uhedlige. Det regner sykt mye, sier Atle Fasteland, rådmann i Vaksdal kommune til BT.

Han forteller at det nå planlegges å frakte inn en gravemaskin, men at værforholdene vil avgjøre når den er på plass.

Han har tidligere opplyst at kommunen vil fortsette med båtsyss frem til veien er åpen igjen, og at kommunen samarbeider med fylkeskommunen om en plan for en båtrute.

Kommunen vil også organisere tranport for biler, dersom veien blir stengt i morgen.

Publisert Publisert: 17. februar 2020 12:15 Oppdatert: 17. februar 2020 12:29