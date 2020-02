Her sprenges en 250 meter bred snøskavl over Flåmsbanen

Tonnevis med snø ble sprengt vekk. Flåmsbanen er fortsatt stengt.

Flåmsbanen har vært stengt siden lørdag ettermiddag da en snøskavl løsnet og førte til et snøskred.

– Sammen med Bane NOR var jeg på synfaring søndag for å sjekke om det var trygt å renske Flåmsbanen for snø, men det var mer snø som måtte fjernes. Det hang igjen en 250 meter bred snøskavl helt på toppen, sier Emil Røysum.

150 kilo dynamitt

Han arbeider som anleggsleder hos Mesta fjellsikring som fikk jobben med å fjerne den store snøskavlen. Det var NRK som først omtalte sprengningen.

– Vi brukte 150 kilo dynamitt da vi sprengte skavlen ved 16-tiden mandag. Det var fem-seks meter med overheng, og du skal vite hva du driver med, sier Røysum.

Sprengningen skjedde ved Berekvam på Flåmsbanen i vekslingen der toget går opp og ned fra Flåm mot Myrdal.

Tonnevis med snø

– Hvor mye snø sprengte dere vekk?

– Det var tonnevis med snø. Vi var seks mann som gjorde dette, og vi har god erfaring, og sikret oss med tau, sier han.

– Hvor spennende er slike oppdrag?

– Du kjenner at du lever litt og får et lite kick. Men med tanke på all dynamitten er det et skuffende lite smell, det kom et drønn, sier Røysum.

– Er det spesielt mye snø på Flåmsbanen i år?

– Det har vært lik vindretning i hele vinter og det gjør at det skavler seg. Men Bane NOR vet at dette er et utsatt område, sier Røysum.