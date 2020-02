Teknisk feil på avisingsbil mens snøen laver ned på Flesland – en rekke flyavganger er kansellerte

Widerøe Ground Handling viser til ekstraordinære værforhold. – Det lå et åtte centimeters islag på flyene.

Publisert Publisert I dag 08:58

Brøytebiler må kontinuerlig måke bort snø fra rullebanen på Flesland. Foto: Erlend Langeland Haugen

19 flyavganger og -ankomster er mellom klokken 06.00 og 14.15 blitt kansellerte på Flesland. Det har også vært store forsinkelser på en rekke andre flyginger.

Været får skylden. BT får opplyst at problemet er tredelt:

Rulle- og taksebanen har flere ganger måttet stenges for å brøyte bort snø.

Selskapene som fjerner is og snø fra flyenes vinger før avgang har lavere kapasitet enn vanlig, samtidig som snøen har vært vanskelig å håndtere.

Fordi fly har blitt stående i avisingskø, har Flesland måttet si nei til ankomster, fordi de 28 parkeringsplassene de har, er blitt fylt opp.

– Kapteinen sier det er to timer kø på avisingen, sa BT-journalist Erlend Langeland Haugen, som tok SAS’ 08.00-avgang til Oslo. Flyet kom frem to timer forsinket. Fly som må stå lenge og vente, må også få påfyll av bensin. Foto: Erlend Langeland Haugen

– Mye og tung snø

Det sistnevnte har i seg selv bidratt til flere forsinkelser fra Flesland, fordi fly som skulle ha avgang fra Flesland om formiddagen ikke kunne ankomme om morgenen.

– Det har kommet mye og tung snø, som har vært vanskelig å hanskes med både når det gjelder brøyting og avising. Vi hadde en begrensning på inngående trafikk, fordi vi ikke hadde plass til flyene på bakken, forteller Øystein Skaar, Avinors operative sjef på Flesland.

«Det snør tett og vi har alle mannskaper i sving for brøyte og sikre gode forhold på rullebanen. Men noen forsinkelser må vi regne med», skriver Avinor på sine nettsider.

Norwegians 07.30-avgang til Oslo ble aviset først litt før klokken 09.00. Foto: 2211-tipser

– Har de ikke lest værmeldingen?

BT fikk torsdag morgen flere henvendelser fra passasjerer som ble sittende og vente på avising inne i flyene de skulle ta.

– Har de ikke lest værmeldingen? Piloten er rimelig oppgitt, skrev en leser til 2211.

SAS og Norwegian bekrefter at de har måtte kansellere og utsette avganger.

– Ekstraordinær situasjon

Det er selskapet Widerøe Ground Handling som har avtale med alle flyselskapene, unntatt Wizzair, om avising av flyene før avgang fra Flesland.

Kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli, sier at det er nok folk på jobb på Flesland, men at det har oppstått problemer med en av de tre avisingsbilene deres.

I tillegg omtaler hun værforholdene som svært utfordrende.

– Dette er en ekstraordinær situasjon med et ekstraordinært vær, sier Solli.

Her er SAS-flyet med avgang klokken 08.00 på vei til avising i 09.00-tiden. Et Norwegian-fly står fortsatt ved gaten. Foto: Erlend Langeland Haugen

– Åtte centimeters islag

– Det kom ganske mye snø i går kveld og i natt. På toppen av det var det frost, slik at det ble liggende et åtte centimeters islag på flyene som har stått på bakken gjennom natten. Det er et tøft lag å komme gjennom, og krever veldig mye avisingsvæske. Bilene må inn og fylle væske etter å ha aviset to store fly, sier Solli.

– Det hadde selvsagt hjulpet med den tredje bilen i drift, men to biler er vanligvis nok til å håndtere avising etter normalt snøfall, sier Solli.

– Burde dere ikke sjekket værmeldingen og sørget for at alle tre var i drift?

– Vi følger med på værmeldingene, og bilene sjekkes på hvert vaktskifte. Bilen var i drift i går, men det ble oppdaget en teknisk feil på den i dag, sier Solli.

Det er varslet ytterligere snøfall utover dagen. Skaar i Avinor sier begrensningene på innkommende trafikk nå er opphevet.

– Men vi vil fortsatt måtte stenge takse- og rullebanen for brøyting innimellom, noe som vil føre til litt forsinkelser, sier han.