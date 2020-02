FNB mener gratis bomring vil redusere korona-smitte

Trym Aafløy krever at innbyggerne i Bergen må kunne bruke egen bil for å ferdes smittefritt rundt i byen.

FNB-lederen ønsker å innføre gratis bomring i Bergen så lenge koronaviruset «truer helsetilstanden til innbyggerne». Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Fredag kom nyheten om at én person er smittet med koronaviruset i Bergen.

Nå krever Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) at bomringen i Bergen blir gratis så lenge koronaviruset «truer helsetilstanden til innbyggerne».

– Reiser med kollektivformål vil være gigantiske inkubatorer for virussmitte, skriver FNB-leder Trym Aafløy i en pressemelding fredag kveld.

Mener bybane er største smittekilde

Aafløy sier at utspillet kommer etter en diskusjon innad i partiet.

– Det er helt klart at slik som dette utvikler seg, så må kommunen sette innbyggernes sikkerhet fremfor det å tjene penger, sier Aafløy.

– Alle, inkludert meg, som reiser med bybanen til og fra jobb, vet at det er den største smittekilden man kan tenke seg, sier FNB-lederen.

Han tror at tiltaket vil bidra til å hindre spredning av koronaviruset.

FNB-leder Trym Aafløy skriver videre i pressemeldingen at «folk som hoster og nyser på buss og bybene er helt klare smittekilder». Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

– Det siste vi trenger

Byrådsleder Roger Valhammer sier han synes forslaget er oppsiktsvekkende.

– Alle tiltak og vurderinger vi som kommune gjør bygger på faglige råd og gjennom tett dialog med nasjonale myndigheter og smittevern, skriver Valhammer i en SMS til BT.

– At FNB bruker denne situasjonen til å fremme sin egen politiske agenda synes jeg er både oppsiktsvekkende og lite sympatisk. Dette er det siste vi trenger nå.

Aafløy sier imidlertid at de på ingen måte forsøker å slå politisk mynt på situasjonen.

– Nei, hvordan skal vi kunne gjøre det? Det vil ikke ha noe politisk å si for oss, eller vårt parti, eller noe som helst. Dette er et varsku til byrådet om at hvis de er opptatt av innbyggernes velferd så må de gjøre dette, sier Aafløy.

Han vil ta forslaget opp på bystyremøtet den 11. mars.

– Dette er et folkehelsespørsmål. Det er viktigere enn noe som helst annet. Dersom flertallet i bystyret skal vedta dette, så må de ha en begrunnelse som veier tyngre enn folkehelsen, sier Aafløy.

FNB-lederen kan ikke se for seg noe viktigere enn å prøve å forhindre en pandemi.

– Dette må være det sterkeste fokuset fra dem som styrer byen: innbyggernes ve og vel. Alle partier må slutte opp om et slikt forslag, sier Aafløy.

Ifølge Miljøløftet, et samarbeid mellom staten, fylket, kommunen og innbyggerne, er det samlede bompengebidraget frem til 2038 beregnet til å være rundt 20 milliarder kroner. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

– Vil ikke tilråde

Helga Arianson, fylkeslege i Vestland, sier man ikke har kunnskap om effekten av et slik tiltak.

– Det som er anbefalte tiltak så langt, er generelle hygienetiltak og hjemmeisolasjon. Isolasjon hjemme gjelder personer som venter på å få avklart prøvesvar, eller personer som har fått påvist korona-virus.

Hun presiserer at tiltak ut over dette så langt ikke vært vurdert nødvendige av myndighetene.

– Dette er ikke et tiltak som er tilrådet av nasjonale myndigheter. Vi har heller ingen kunnskaper om effekten av et slikt tiltak og vi vil ikke tilråde dette på nåværende tidspunkt.

Aafløy sier forslaget viser at FNB er opptatt av andre ting enn bompenger.

– Bidrar dere til å skape hysteri?

– De som får ansvar for å hype dette er mediene. Vi vil bidra til at man med enkle midler kan begrense faren for smitte. Vi mener dette veldig alvorlig. Jeg tar bussen daglig, og jeg merker at man trekker litt sammen hver gang noen hoster på bussen, sier han og legger til:

– Vi synes dette er en viktig sak. Det viser at vi er opptatt av andre ting enn bompenger.