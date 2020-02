– Bilen ble løftet 30 meter opp i fjellet

E39 i Våtedalen er fortsatt stengt etter snøskred fredag kveld.

SKRED: Bilen som ble truffet av skredet ble slengt opp langs fjellsiden på motsatt side. Foto: Alf Otto Førde

E39 i Våtedalen er stengt etter at det fredag kveld gikk et snøskred over veien. Lørdag formiddag er veien fortsatt stengt.

Alf Otto Førde, fra Mesta, er en av entreprenørene som jobber området. Han forteller at de har vakthold på begge sider av veien. Opprydningsarbeidet har ikke startet ennå.

– Nå venter vi på at geologen skal undersøke området. Men det er tett tåke, snøvær og vind. Så det spørs om de kommer seg opp i helikopter, sier han til BT.

Bilen har blitt slengt 30 meter opp i fjellet

Våtedalen går gjennom Sunnfjord kommune og Gloppen kommune i Vestland. Ifølge politiet har skredet skjedd på Jølster-siden av dalen.

Skredet er ifølge Førde rundt 150 meter bredt og to til fire meter høyt.

En bil ble tatt av raset. Fører var alene i bilen og fremsto som ok fredag kveld, opplyste operasjonssentralen i Vest politidistrikt.

Bilføreren er en mann i 40-årene. Han skal ha hatt smerter i ryggen og ble tilsett av ambulansepersonell på stedet. Han ble deretter sendt til legevakt for sjekk.

VÅTEDALEN: Skredet har gått fra fjellet på motsatt side av E39, gått videre over elven og så truffet bilen på andre siden. Foto: Alf Otto Førde

Førde har selv vært ved skredstedet og sett hva som har skjedd lørdag formiddag. Han forteller at skredet har gått ned fra fjellet, over en elv, og videre inn over E39 på andre siden.

Han forteller at bilen har blitt slengt opp i fjellveggen på andre siden.

– Det har nok vært en ubehagelig opplevelse. Bilen har blitt løftet om lag 30 meter oppover i fjellet, sier han.

Reddet føreren ut av bilen

Utrykningsleder Joar Flølo i Gloppen brannvesen var en av dem som reddet mannen ut.

Da de kom opp i skredet der bilen var, satt føreren i bilen og var i overraskende god form, forteller Flølo.

– Føreren virket uskadet, og sa selv at han hadde vært heldig. Han gikk ned til ambulansen på egen hånd, før han ble sendt til legevakten, sier han.

Flølo forteller at kort tid seinere begynte det å gå flere mindre ras.

– Da var det bare å komme seg ut av Våtedalen. Politiet evakuerte hele området, sier han.

Snøbyger forsinker geologen

Det er geolog Jens Tveit, er en av dem som skal undersøke området. Planen var å dra opp i helikopter klokken 13.00, men snøbyger gjør det vanskelig.

Han forteller at de skal ta en ny vurdering klokken 15.00.

– Det er først og fremst sikkerheten til ryddemannskapet som står i fokus nå. Veien kan bli åpnet i dag, men det avhenger av værforholdene, sier han.

Ifølge skredvarslingen Varsom er snøskredfaren i området på nivå fire, det er det høyeste farevarselet.

SKRED: Slik ser det ut på E39 i Våtedalen mandag formiddag. Veien er stengt. Foto: Steinar Håvik

Omkjøring via fylkesvei 614

Tidligere fredag, i 15-tiden, gikk et annet stort snøskred ved Våtedalen. Det gikk over Hjellevegen i Gloppen, som går parallelt med E39.

Skredet er 50 meter bredt og 4–5 meter høyt.

Omkjøring er via fylkesvei 614 over Stårheim-Isane, opplyser politiet, en betydelig omvei på flere timer. Veien sørfra er sperret ved Klakegg, veien nordfra er sperret ved skredområdet.