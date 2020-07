Tre arrestert for omfattende butikk­tyverier: – Fant 37 søppelsekker med antatt tyvegods

Storbeslag i Bergen.

Politiet har så langt funnet 47 bossekker med det de mener er stjålne butikkvarer, de fleste knyttet til en bolig i Bergen nord. Dette bildet viser noe av beslaget. Foto: Politiet

Fungerende lensmann Sven Erik Midthjell ved Askøy og Øygarden lensmannskontor sier vektere ved Sartor storsenter satte politiet på sporet.

På senteret ble to personer, en mann og en kvinne i 30-årene, tirsdag kveld tatt for tyverier fra tre butikker.

– Vi mistenkte, basert på registreringsnummeret på en bil som sto parkert ved senteret, at en tredje person kunne settes i sammenheng med tyveriene, sier Midthjell.

Politiet ransaket først en leilighet i Bergen sentrum, hos én av dem som ble tatt på Sartor.

– Der fant vi litt, sier Midthjell.

Tok tredjemann

– Så, i tilknytning til en bolig i Bergen nord, tilhørende den andre som var på Sartor, ble det funnet 37 søppelsekker med det vi mener er tyvegods.

Til sammen er det pr. nå funnet 47 bossekker med det politiet mener er stjålne butikkvarer.

I boligen i Bergen nord ble også tredjemann pågrepet. Det skjedde klokken 00.11 natt til onsdag, forteller Midthjell. Mannen er i 40-årene.

I boligen ble det også funnet varer som kan stamme fra Sartor storsenter.

Politiet mener de beslaglagte varene er tatt fra butikker i Bergen og omegn.

Mannen og kvinnen i 30-årene ble anholdt av vektere på storsenteret i 20-tiden tirsdag. De var mistenkt for tyverier fra tre butikker. Foto: Bergens Tidende (arkiv)

– Omfattende jobb

– Vi jobber nå med å få oversikt over tyvegodset og hvor det stammer fra. Det er selvfølgelig en omfattende jobb. Mye av beslaget er funnet med prislapper og intakt merking som kan fortelle hvilken butikk det er fra.

– Hvilken verdi kan dette ha?

– Vi snakker over 100.000 kroner og sikkert mer enn det. Vi vet ikke hvor lenge dette har pågått.

To av de pågrepne er ifølge Midthjell tidligere ukjente for politiet. Den tredje skal være tidligere straffedømt, men ikke for lignende forhold.

To av de pågrepne er norske statsborgere, den tredje utenlandsk.

Alle tre er satt i såkalt fengslig forvaring og vil bli avhørt. Ifølge Vestnytt er det en relasjon mellom den pågrepne kvinnen og mannen i 40-årene som ble arrestert i Bergen nord.