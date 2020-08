Drapssaken på Askøy: Fylkeslegen utvider tilsyn

Politiet mener den 28 år gamle mannen tok livet av sin mor og så seg selv.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Tre politipatruljer rykket lørdag kveld ut til Stongafjellet i Askøy, hvor de fant to døde personer i en leilighet. Foto: Paul S. Amundsen

Den 54 år gamle kvinnen og hennes 28 år gamle sønn bodde sammen i en leilighet på Stongafjellet i Askøy. Der ble de sist helg funnet døde.

Politiets hovedhypotese er at sønnen tok livet av moren og så seg selv.

De avdødes helsehistorikk er del av politiet etterforskning. Fylkeslegen åpnet tilsyn i juli med mannens fastlege for å avdekke helsehjelpen han fikk.

Torsdag opplyser fungerende fylkeslege Sjur Lehmann til BT at tilsynet vil bli utvidet.

Vil se på en tidligere behandler

Han tilføyer at de trenger mer informasjon om saken.

– Vi har utvidet tilsynet til å gjelde en annen behandler han har hatt i tillegg til fastlegen, sier Lehmann.

Den fungerende fylkeslegen har i tillegg bedt Haukeland sykehus om å sende mannens journaler fra Helse Bergen.

BT har fått opplyst at 28-åringen levde isolert i leiligheten de siste årene.

Krimteknikere på stedet der en mann og hans mor ble funnet døde. Foto: Paul S. Amundsen

– Trenger mer oversikt

Tre personer tok seg inn i leiligheten der 28-åringen bodde med sin mor etter at det gikk flere dager uten kontakt med de to.

De tre varslet AMK.

Lehmann opplyste i juli at han ville ta stilling til videre utvikling i saken etter å ha undersøkt journalen fra fastlegen.

– Det vi har gjort er at vi gikk gjennom den infoen vi fikk i første omgang, og ser nå at vi trenger noe mer. Det er for å få en oversikt over hvilken behandling som er gitt, sier han nå.