Ofre og siktede kjente hverandre

Den døde kvinnen og mannen kjente de fire som er siktet i drapssaken. Politiet utelukker ikke flere pågripelser.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag ble en kvinne og en mann funnet døde under en presenning i vann ved foten av Gullfjellet. Deres identitet er ikke frigitt.

Fire personer er pågrepet i saken. Tre av dem er siktet for drap eller medvirkning til drap, en for å ha ødelagt bevis. De siktede er alle menn.

– Ikke tilfeldige ofre

På pressekonferansen klokken 16.00 stilte politiadvokat Inger-Lise Høyland og politiinspektør Tore Salvesen.

– Alle de involverte kjenner hverandre. Det er ikke snakk om tilfeldige ofre, sa Høyland.

BT er kjent med at de tilhørte det samme miljøet. Både de avøde og siktede er tidligere kjent av politiet.

Hun sa videre at politiet ikke utelukker flere pågripelser. Etterforskningen retter seg blant annet inn mot et hospits i Møllendalsveien og en kommunal boligblokk i Lonemarka.

– Hendelsesforløpet er ennå ikke avklart, sa Høyland.

LONE: Politiet var onsdag på plass i det kommunale bygget på Lonemarka. Foto: Alice Bratshaug

MØLLENDALSVEIEN: Datakrimetterforskere fra politiet kom til hospitset i Møllendalsveien onsdag. Foto: TOR HØVIK

Motiv

Høyland sier til BT at politiet har tanker om motiv i saken, men vil ikke gå ut med detaljer i etterforskningen.

– Detaljene kan være egnet til å påvirke de siktede, involverte eller vitner og derfor er det viktig for politiet å holde detaljene i etterforskningen for oss selv, sier hun.

Politiet har også en formening om når drapet skjedde, men sier at de fortsatt ønsker tips om perioden fra lørdag til mandag.

Mottatt 70 tips

Kollega Salvesen sa at politiet arbeider i Møllendalsveien og Lonemarka.

– Nå arbeider mellom 35 og 40 tjenestepersoner i saken. Vi mener vi har ressurser til å løse saken, sa Salvesen.

Han sa politiet har mottatt rundt 70 tips, noe han var takknemlig for.

Politiets tipstelefon er 47696060.

HEISHUSET: Politiet undersøkte heishuset i det kommunale boligkomplekset på Lonemarka. Foto: Alice Bratshaug

ORIENTERTE: Politiinspektør Tore Salvesen og påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland på politihuset. Foto: Ørjan Deisz

Lukkede fengslingsmøter

Høyland sa at de ba om at fengslingsmøtene i saken skulle gå for lukket rett, slik at vitner ikke skal påvirkes av det de leser og hører fra mediene.

Onsdag ba politiet om at to menn på 36 og 56 år ble varetektsfengslet i fire uker. De ble pågrepet mandag. Bergen tingrett har ikke kommet med avgjørelse.

Den drapssiktede mannen (33) som ble pågrepet tirsdag, skal fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

Ifølge Høyland har politiet ennå ikke bestemt om mannen som er siktet for å ødelegge bevis, skal fremstilles for fengsling.

Han ble avhørt mens pressekonferansen pågikk.

Publisert: Publisert 15. januar 2020 15:55 Oppdatert: 15. januar 2020 17:10

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt