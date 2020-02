Fire pågrepet etter ran med kniv og pistol

Fire personer ble pågrepet av politiet etter å ha truet forbipasserende med kniv og gasspistol i Bergen sentrum i natt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet fikk like før midnatt flere meldinger om tre unge menn og en ung kvinne som truet forbipasserende på strekningen mellom Bryggen og Hollendergaten.

– Vi fikk den første meldingen klokken 23.50. En kvinne og en mann var blitt ranet og truet til å gi fra seg penger og mobiltelefon, forteller operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

Politiet bevæpnet seg

I minuttene etterpå fikk politiet nye meldinger. Bevæpnede politipatruljer rykket ut og søkte i området etter gjerningspersonene.

– Politiet fikk ble også varslet om en trusselsituasjon i Magdalenagangen ved Hollendergaten. En mann skal ha forklart at han ble forsøkt ranet, og at gjerningspersonene fremviste kniv. Mannen klarte å komme seg unna og fikk deretter varslet politiet, opplyser operasjonsleder Rebnord.

En halvtime etter at politiet fikk første meldingen, ble de fire antatte gjerningspersonene pågrepet ved Nikolaikirkeallmenningen.

Tatt med gasspistol

Tre av de fire siktede er unge menn i alderen 17 til 20 år. En 20 år gammel kvinne er også pågrepet, opplyser politiet.

– Det ble funnet en gassdrevet softgun-pistol på kvinnen. En kniv ble også funnet like ved stedet der de fire ble pågrepet, sier Rebnord.

Pågripelsen skjedde uten dramatikk, opplyser politiet.

Kjenninger av politiet

– De fire er kjenninger av politiet, sier operasjonslederen.

Han karakteriserer hendelsen som alvorlig.

– Bergen skal være en trygg by for publikum. Vi er glade for at vi har fått kontroll på gjerningspersonene, sier Rebnord.

De fornærmede er fysisk uskadet etter hendelsen.

De fire siktede vil bli avhørt lørdag formiddag, og politijurist vil vurdere om de skal fremstilles for varetektsfengsling.

Publisert: Publisert: 8. februar 2020 06:48 Oppdatert: 8. februar 2020 07:17

Mest lest akkurat nå

Anbefalt