Kriminalteknikere undersøker trampolinepark etter ulykke

En 14 år gammel gutt ble søndag sendt til sykehus med alvorlig nakkeskade etter en ulykke i trampolineparken Flipzone i Åsane.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

UNDERSØKER: Politiet har startet undersøkelsessak etter ulykken i trampolineparken Flipzone. Foto: Geir Martin Strande

Politiet har startet undersøkelsessak etter ulykken i trampolineparken som de ble varslet om ved 15.40-tiden søndag ettermiddag.

– Politiet vil undersøke hvordan rutinene i parken er, om det er tekniske eller fysiske forhold på stedet som kan ha hatt noe å si for ulykken, og hvilke regler brukerne av trampolineparken får presentert, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding mandag.

STENGT: Flipzone trampolinepark var mandag stengt mens kriminalteknikere gjorde undersøkelser. Foto: Geir Martin Strande

Trampolineparken ble mandag midlertidig stengt inntil politiet hadde fått gjort seg ferdig med undersøkelsene på stedet. Det var BA som først omtalte ulykken.

– Undersøker utstyret

– Vi har sendt ut kriminalteknikere for å undersøke utstyret, ta oppmålinger og se gjennom lokalene. Vi vil prøve å kartlegge hva som kan ha skjedd, sier stasjonssjef Merethe Toppe ved Bergen nord politistasjon til BT.

– Hva var det som skjedde?

– En gutt hoppet på trampolinen og landet i et skumgummibasseng og skadet seg. Han ble hentet av ambulanse før politiet kom frem, sier Toppe.

Politiet var også søndag i trampolineparken for å gjøre åstedsundersøkelser og avhøre personalet og gjester som var til stede.

– Vi fortsetter mandag med avhør av publikum og de som driver stedet og ansatte. Jeg regner med at det går noen timer til før kriminalteknikerne er ferdige på stedet, sier stasjonssjefen mandag ettermiddag.

Hun forteller at politiet kommer til å bruke en del ressurser de neste dagene på denne ulykken.

– Det er viktig å få oversikt over hva som har skjedd, og få klarlagt om dette er en ren ulykke der ingen kan lastes, sier Toppe.

– Sterkt berørt

I en SMS til BT mandag formiddag skriver daglig leder Jan Fredrik Hamre i Flipzone at «både administrasjonen og de ansatte er sterkt berørt av ulykken og våre tanker går til gutten og hans familie.»

Han skriver videre at sikkerheten for gjestene er det viktigste for dem, og at de daglig sjekker utstyret.

«Vi vil samarbeide fullt ut med politiet, slik at vi sammen med dem kan se om det finnes ting som kan gjøres for å redusere risikoen for at slike ulykker skjer igjen.»

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 16:29

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt