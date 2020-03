Sprengte bombe fra krigen

Bomben som ble funnet under gravearbeid på Skoltegrunnskaien ble detonert lørdag ettermiddag.

Foto: 2211-tipser

Fredag formiddag ble det funnet en bombe med 40-45 kilo TNT under gravearbeid på Skoltegrunnskaien i Bergen.

Rundt klokken 15 lørdag ettermiddag ble bomben detonert i sjøen mellom Bergen og Askøy, ved Kvarven.

Bomben var en britisk «semi-armour piercing»-bombe på over 200 kilo. Den er designet for å trenge gjennom stål, for så å gå av.

– Det er ikke fare for at splinter vil komme opp av vannet, men man vil se en vannsøyle og høre smellet. Fisk som befinner seg innenfor en radius på 100 meter vil gå med i trykkbølgen, sa orlogskaptein Wiggo Korsvik, ved Forsvarets operative hovedkvarter til BT fredag.

– Dette er en anerkjent metode som vi har brukt på en rekke bomber siden andre verdenskrig. Skulle vi ha detonert på land, måtte vi hatt veldig store sikkerhetsavstander, sa han.