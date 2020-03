– Ikke riktig at viruset har mutert til en farligere variant

Eksperter mener folk er skremt opp uten grunn.

- Det er ikke dokumentert at koroanviruset har mutert til en mer aggressiv variant, sier Elling Ulvestad, sjef for Mikrobiologisk avdeling på Haukeland. Foto: Alice Bratshaug

Torsdag meldte en rekke medier at koronaviruset har mutert til en mer aggressiv variant.

NTB siterte blant annet The Telegraph, som viste til en studie fra Universitetet i Beijing og Institut Pasteur i Shanghai.

Koronaviruset skal ha mutert til to varianter, der den ene ser ut til å være langt mer aggressiv enn den andre. Det er den farligste varianten som nå brer mest om seg, var budskapet.

Også BT videreformidlet meldingen fra NTB.

– Ikke korrekt

Elling Ulvestad, UiB-professor og sjef for Mikrobiologisk avdeling på Haukeland, fikk spørsmål om dette fra leserne da han stilte på nettmøte på bt.no.

– Det er ikke korrekt at man kan skille ut en farligere variant av viruset, svarte Ulvestad da.

BT har bedt han utdype dette.

– Hvis forskningsrapporten hadde vært riktig, ville det vært oppsiktsvekkende. Men da jeg gikk inn og leste forskningsrapporten så jeg at omtalen av den ikke var riktig.

Pleier å bli mildere

Viruseksperten forteller at han ble overrasket da han hørte nyheten på radio.

– Det er jo spennende hvis viruset har mutert og blitt til en farligere variant som sprer seg raskere. Det har knapt vært rapportert om tidligere i historien. Vi forventer nemlig ikke at virus blir hissigere; tvert imot pleier de å bli mindre hissig etter hvert som tiden går, sier Ulvestad.

Årsaken er at personer som blir smittet av de hissigste virusene, blir så syke at de blir sengeliggende og dermed isolert fra andre. Personer som bare er litt syke av milde virus kan ferdes på buss og omgås mange; derfor smitter de milde variantene lettere.

COVID-19-viruset sprer seg stadig. Foto: NIAID-RML

– Skremte folk

De kinesiske forskerne har vist at koronaviruset kan deles i to typer; en S-type og en L-type. Av de litt over hundre virusene som forskerne undersøkte, var det flest av L-typen, 70 prosent, og mindre av S-typen, 30 prosent.

Forskerne påpeker at «det er uklart hvorvidt L-typen er hissigere enn S-typen». I konklusjonen skriver de likevel at «resultatene antyder at L-typen er mer aggressiv enn S-typen».

Ulvestad mener at forskerne her går lenger enn de har dekning for.

– Artikkelforfatterne ordlegger seg tvetydig og upresist. Slik har de en del av skylden for at journalistene har tolket studien slik det er gjort. Dette skremte opp folk, sier professoren.

Ikke sjekket mot kliniske data

Også Rebecca Cox, professor og leder av Influensasenteret ved Universitetet i Bergen, har lest studien. Hun er enig med Ulvestad.

– Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å si at den ene typen er mer aggressiv enn den andre, sier hun.

Hun sier at studien er interessant ved at forskerne fant ut at koronaviruset kan deles i to grupper. Stort mer sier ikke studien.

Cox peker på at forskerne ikke har koblet prøvene opp mot sykdomsforløp.

– Man kan dermed ikke konkludere at den ene versjonen er mer smittsom eller farligere enn den andre, sier hun.

Rebecca Cox kan ikke utelukke at koronaviruset kan mutere til en farligere variant, men tror det motsatte er mer sannsynlig. Her er hun sammen med kollega Kristin Mohn. Foto: Ørjan Deisz

190 ulike virus

Studien baserer seg på analyser av bare 103 virus, selv om rundt over 80.000 kinesere er smittet.

– Det er en veldig liten studie å bygge konklusjoner på, sier Ulvestad, som selv er redaktør i et forskningstidsskrift APMIS.

Han mener at National Science Review burde stilt strengere krav før de publiserte denne studien. Så langt er det publisert over 500 studier knyttet til koronaviruset.

– Det er et skrikende behov for vitenskapelig kunnskap om det nye viruset, og det skrives artikler i et rasende tempo. Ikke alle artiklene vil stå seg.

Så langt er det registrert 190 ulike «stammer» av koronaviruset i en internasjonal database. Alle er i nær slekt med det opprinnelige viruset og det er registrert få forandringer, forteller Cox. Det er ikke kjent hvilken type av viruset som er påvist i Norge.