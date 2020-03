Nå iverksettes tiltak for å hindre smitte i butikker

Engangshansker, Antibac og enmetersregelen skal stoppe korona-spredning i butikkene.

På Rema 1000 i Eidsvåg deles det ut engangshansker og sprit til kundene i butikken. Foto: Rune Sævig

På vei inn i Rema 1000-butikken i Eidsvåg stopper Eirik Farestveit opp.

Ved inngangen har det blitt satt ut både Antibac og plasthansker som kundene oppfordres til å bruke i butikken.

– Det er bra at det har kommet plasthansker og sprit i butikkene, sier Farestveit før han haster videre.

Nye tiltak

Lørdag iverksatte Bergen kommune tiltak for å hindre smittespredning i butikker.

– Vi har presisert i et eget vedtak at vi nå pålegger den enkelte virksomhet å ha rutiner for dette. Det gjelder særlig for områder hvor det lett oppstår kø, for eksempel ved betaling, sier kommunaldirektør Robert Rastad i en pressemelding.

Utdeling av engangshansker er et av tiltakene som kommunen anbefaler.

Det er imidlertid viktig å være obs på hvordan man bruker engangshansker – hvis ikke kan man øke smitterisikoen, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

Ifølge FHI skal man alltid vaske hendene før man tar på hansker eller berører hanskeesken. Det er også viktig å vaske hendene etter hanskebruk.

Må rengjøre smittepunkt

Restad påpeker at varehandelen må ha egne rutiner rundt smittepunkt.

Dette gjelder for eksempel handlevogner, handlekurver, betalingsterminaler, panteautomater og håndtak.

Kommunen skriver at dette kan løses ved at butikkens personale desinfiserer kontaktpunkter mellom hver kunde.

Det anbefales også at en meters-regelen og hygieneråd følges også i varehandelen.