Området var avsperret: Betongelement på seks-syv tonn løsnet

– Det var et uhell, sier divisjonsdirektør Askjell Utaaker ved Haukeland universitetssjukehus.

Publisert Publisert Nå nettopp

Betongelementet falt ned utenfor Sentralblokken ved 19-tiden mandag kveld. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Han anslår at betongelementet falt cirka tre meter, da et fasadeelement skulle tas ut ved vestre inngang til Sentralblokken på Haukeland mandag kveld.

– Vi skal skifte ut en MR-maskin og den må heises inn i Sentralblokken. Derfor måtte vi fjerne fasadeplaten fra 1970-tallet først. Den skulle løftes med en stor mobilkran. Betongelementet hang i heisekranen da det løsnet og falt ned, sier Askjell Utaaker.

Han forteller at fasadeplaten trolig har løsnet i festene. Den skulle heises ned og løftes over på en lastebil da uhellet skjedde ved 19-tiden.

Området var avsperret da uhellet skjedde. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Dette skulle ikke ha skjedd, og den traff en baldakin med en solid stålramme og gjorde skader på den, sier divisjonsdirektøren ved Haukeland. Han er ansvarlig for driften som handler om utstyr, bygg og investeringer ved sykehuset.

– Det høres jo dramatisk ut at seks-syv tonn ramler ned?

– Det var ikke så dramatisk, og det var ingen folk innenfor faresonen. Området rundt var sikret og avsperret fordi det er en risiko for at slikt kan skje. Men dette er fjerde eller femte gangen vi har gjort dette, og det er første gang at dette skjer, sier Utaaker.

– Får dette noen konsekvenser?

– Baldakinen skal fikses, men ellers går arbeidet som planlagt, sier han.