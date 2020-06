3000 liter biodiesel lekket ut i Alver

– Det har lekket olje ned i kjelleren, ut i naturen og ut i sjøen, sier politiet.

Biodiesel har lekket ut fra industribygget, nedover berget og i sjøen. Her ligger lenser som skal samle opp biodieselen. Foto: Vegar Valde

Torsdag morgen rykket politi og brannvesen ut til en oljelekkasje på Eknes i Alver kommune.

– Det har lekket ut 3000 liter olje fra en pumpe i et industribygg. Pumpen har gått i hele natt, og det har lekket olje ned i kjelleren, ut i naturen og ut i sjøen, sa politioverbetjent Glenn Ulrik Våge ved Nordhordland lensmannsdistrikt.

Innsatsleder Morten Sognes og mannskaper fra Nordhordland brann og redning. Foto: Vegar Valde

Sperret av sundet med lenser

Brannvesenet fikk melding om hendelsen klokken 07.22 og opplyser at lekkasjen skal stamme fra en oljefyringstank.

– Tanken kan ta 5000 liter, og vi mener at det er 3000 liter det ikke kan gjøres rede for. Vi har brannbåten på plass som har sperret av sundet med lenser, så det ikke skal sige ut i Osterfjorden, sa vaktkommandør Helge Lund ved 110 Hordaland.

Ifølge politioverbetjent Glenn Ulrik Våge var det kontroll på stedet ved 10-tiden.

– Lekkasjen fra pumpen er stoppet, og det er lagt ut lenser for å avgrense ytterligere lekkasje, sa Våge.

Janne Eknes i Georg Eknes Industrier. Foto: Vegar Valde

– Det er utrolig leit

Oljelekkasjen har oppstått i bygget der Georg Eknes Industrier holder til. Bygget ligger nede ved Osterfjorden, midt mellom Knarvik og Ostereidet.

– Det er utrolig leit. Det biodiesel fra et fyringsanlegg som har lekket ut. Det er skader på miljøet og bygningen, men det er heldigvis ingen personskader, sier Janne Eknes.

Eknes oppdaget lekkasjen da hun kom på jobb tidlig torsdag morgen.

– Det var et sjokk. Jeg skulle ønske at dette aldri hadde skjedd. Det er fortvilende.

Hun forteller at de ikke har oversikt over hvor store skadene er.

– Det har blant annet rent inn i showrommet der vi har utstillingsmodellene våre. Alle disse er ødelagte, sier hun og fortsetter:

– Men det er kontroll på alt nå. Vi fikk fort stoppet det som rant ut, og brannvesenet har gjort en formidabel jobb.

Hun forteller også at de oppgradert alle fyringsanleggene i fjor etter forskriftene.

– Det er et eller annet som har skjedd der. Men det blir opp til etterforskningen å finne ut hvorfor dette skjedde. Nå er det mye opprydding og rengjøring som må i gang, sier hun.

Varslet Kystverket

To sugebiler er på stedet for å hjelpe til i opprydningen. Fra Arna stasjon er det også sendt en restverdibil som bistår for å samle opp biodiesel som er lekket ut i bygget.

– Vi har varslet Kystverket, og vi har varslet Fiskeridirektoratet for å være i forkant med fiskeoppdrett som er i nærheten. Slik at det kan sette i gang tiltak ved behov, sier vaktkommandør Helge Lund ved 110 Hordaland.

Politi og brannvesen er fremdeles på stedet.

– Vi kommer til å holde på en stund fremover, sier vaktkommandøren.

Publisert Publisert: 11. juni 2020 10:51 Oppdatert: 11. juni 2020 13:13