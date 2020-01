I dag var Bergen Norges våteste sted

Ingen steder har det regnet mer.

MER ENN FULLT: Smålungeren skvulpet innover Festplassen søndag ettermiddag. Foto: Anders Haga

Bergen blir ikke kalt «byen under skyen» for ingenting.

– Mellom klokken 07.00 og 19.00 i dag kom 49,2 millimeter på Florida. Det er mest i landet, sier meteorolog Kristen Gislefoss ved Vêrvarslinga.

Også andre- og tredjeplassen går til vestlandet.

– Flesland lå på 40,9 millimeter, og Fossmark i Vaksdal kom like etter, forteller Gislefoss.

MEST REGN: Ingen av regnmålerne til Meteorologisk institutt har samlet mer regn enn denne på Florida i Bergen i dag. Foto: Bjørn Erik Larsen

Mer regn i morgen

Etter en dag der Smålungeren skvulpet over og vannmengdene skapte trafikkproblem, skal regnet roe seg litt.

Men i morgen kommer det mer.

– Det vil fortsette med regnbyger inn mot store deler av Hordaland, men i høyden vil den komme som snø. Mandag ettermiddag vil regnet øke på igjen, men det er ikke sendt ut noe farevarsel, slik som i dag, forteller Gislefoss.

ØSPØS: Vannet tar trappene ved Starefossen. Foto: Christian Nome Lepsøe

Det er forventet at det totalt vil komme mellom 70 og 100 millimeter frem mot i morgen tidlig klokken 07.00.

Det er mye, selv for Bergen, og i sentrum har regndråpene allerede satt sine tydelige spor på asfalten.

Ved Smålungeren kunne svaner og ender nesten svømme rett inn på Festplassen. Ved 15-tiden lå vannet tett i tett med skiferen.

VANN: Det voldsomme regnet skapte stedvis vanskelige kjøreforhold. Foto: Anders Haga

GODT SKODD: Bergensere lærer seg tidlig å kle seg for regnet. Foto: Alice Bratshaug

– Helt texas her

Hos Bergen kommunes vaktsentral har telefonen kimet uten stopp siden det voldsomme regnet slo inn.

– Det har gått i ett i flere timer. Helt texas her nå, sier vakthavende Kari Sørensen i firetiden.

Folk melder om overvann og tette sluk. Vaktsentralen varsler videre til bymiljøetaten som sender ut mannskaper fra bydrift.

I firetiden rykket mannskaper fra brannstasjonen i Åsane ut til Almåsgrenda. Der var en elv i ferd med å gå over sine bredder og vannet truet hus.

– Det regner mye, men sett fra oss ser det ut til at sluker og avløp har klart å ta unna til nå, sier fungerende vaktkommandør Morten Frantzen i brannvesenet.

SANDSEKKER: I Strusshamn ble det løpske elvevannet stanset med sandsekker som brannvesenet la ut. Foto: Askøy brannvesen

Sandsekker

På Askøy måtte brannvesenet rykke ut med sandsekker til en bolig i Strusshamn som fikk merke vannmengdene. Utrykningsleder Stian Lerø understreker at det ikke var noe dramatikk knyttet til hendelsen.

– Det var en elv på oppsiden av garasjen. Et rør gikk tett på grunn av løv så det rant inn vann via en trapp. Vi rykket ut med sandsekker for å skjerme vekk vannet.

Han sier de store mengdene vann på kort tid kan skape problemer sammen med rør og kummer som er tettet igjen av løv. Men de har ikke hatt mange andre saker å forholde seg til da BT snakker med han på ettermiddagen.

– Ikke utover at en båt gikk ned ved kaien på Kleppestø.

Publisert: Publisert 5. januar 2020 16:19 Oppdatert: 5. januar 2020 20:05

