Sondre (30) satt 14 måneder i fengsel etter et knivran i Odda. Nå er han frifunnet.

– Denne saken var ikke langt unna å ende opp som et justismord, sier forsvareren hans.

For mindre enn 20 minutter siden

FRIFUNNET: Sondre Bakke Bleie ble løslatt fra fengselet for to uker siden. Bård Bøe

Fjorårets sommerferie fikk en dramatisk avslutning for Sondre Bakke Bleie (30), en lokal mann fra «fjorden» i Odda.

Plutselig sto politiet på døren, og sa at han var arrestert for et ran som hadde skjedd i Safa-butikken i sentrum, under en time tidligere.

Ranet ble ansett som svært alvorlig, fordi raneren hadde trukket kniv og holdt den mot strupen til en 17 år gammel jente som jobbet i butikken.

14 måneder i varetekt

Bleie er en kjenning av politiet, som er tidligere domfelt og del av et rusmiljø.

Politiet mente han var raneren, og uttalte til BT at pågripelsen skjedde på grunn av «god lokalkunnskap og godt politiarbeid». I april i år ble han dømt.

Så tok saken en uventet vending:

Avgjørelsen ble anket til Gulating lagmannsrett, som konkluderte med at det var mer sannsynlig at han ikke hadde begått ranet, enn at han hadde det.

Ranstiltalen «burde aldri vært fremmet for domstolene», heter det i dommen.

På dette tidspunktet hadde 30-åringen sittet 14 måneder i varetekt i Bergen fengsel. I løpet av denne tiden satt han også i isolasjon.

TILBAKE: Nå er Sondre Bakke Bleie tilbake i Odda. Her går han forbi butikken hvor ranet skjedde. Bård Bøe

Slet med vrangforestillinger

Nå er Bleie tilbake i Odda, hvor han har blitt tildelt en midlertidig nødbolig.

– Jeg har hatt et tungt liv, men jeg har aldri hatt det så tungt som nå. Jeg unner ikke min verste fiende å gå gjennom det jeg har opplevd, sier han.

Han klarer ikke å sitte stille i stolen, og beklager at han sliter med å konsentrere seg. I forkant av intervjuet har han tatt to beroligende tabletter, for å holde nervene under kontroll.

I løpet av fengselsoppholdet ble han utredet av en psykiater, fordi han slet med vrangforestillinger. Ifølge ham selv og forsvareren, ble symptomene verre for hver måned som gikk.

Men retten mente aldri at helsetilstanden hans var så ille at han burde løslates.

PREGET: Sondre Bakke Bleie må samle seg, etter at han har fortalt om hvordan han opplever det som har skjedd. Her sammen med sin forsvarer Thomas Nondal. Bård Bøe

Mistet studieplass

Bleie forteller at han knapt har sovet siden han kom ut, og at denne saken har fått store personlige konsekvenser for ham.

Før han ble arrestert, hadde han nemlig bestemt seg for å få orden på livet sitt. Han hadde fått skoleplass i Haugesund, og en studenthybel som ventet på ham når sommerferien var ferdig.

Nå er studieplassen tapt.

Samtidig har 30-åringen mistet kontakten med deler av familien.

– Det er litt av grunnen til at jeg vil snakke om dette offentlig. Odda er et lite sted, og alle har fått med seg at jeg ble arrestert, sier han.

VEIEN TILBAKE: Det er mye som må på plass før Sondre Bakke Bleie kan leve et normalt liv igjen. Bård Bøe

Ble rusavhengig

Bleie ble frikjent for ranet, men dømt for en rekke andre forhold.

Livet med rus og kriminalitet begynte for flere år siden.

– Jeg begynte med amfetamin, havnet i fengsel og hektet meg på Subutex i fengselet. Etter det fikk jeg Sobril og valium av legen, før legen stoppet tilgangen. Han ville ikke gi meg mer, fordi han skjønte at jeg misbrukte det.

Etter dette begynte han å kjøpe narkotika fra det illegale markedet.

Han er åpen om at han har gjort flere dumme ting, men han har siden politiet pågrep ham vært tydelig på at han aldri ville ranet noen med kniv.

RUSAVHENGIG: Sondre Bakke Bleie har vært del av et rusmiljø i flere år. Bård Bøe

– Nær justismord

Ransdommen gjorde at Bleie satt fengslet lenger enn han skulle. Dommen lyder på ni måneder, fem måneder kortere enn han har sonet.

Hadde det ikke vært for ransanklagen, ville han heller ikke blitt fengslet før rettsaken.

– At lagmannsretten konkluderer med at det ikke var grunnlag for å holde ham i varetekt, gjør meg dypt bekymret for rettssikkerheten. Denne saken var ikke langt unna å ende opp som et justismord, sier Bleies forsvarer, Thomas Skeie Nondal.

Han mener at Bleie har mistet to år i arbeidslivet, fordi han ikke fikk begynt på studiene.

Dette vil han kreve erstatning for.

FORSVARER: Thomas Skeie Nondal har vært Bleies advokat det siste året. Bård Bøe

Bevisene

Da Bleie først ble dømt, mente dommerne at det ikke var noe «absolutt konkret bevis» for at han begikk ranet. Han ble likevel funnet skyldig på grunn av en helhetsvurdering, som blant annet innebar at han hadde narkotikagjeld som han måtte betale.

Han hadde også stjålet i andre butikker samme dag, og det ble funnet en kniv hjemme hos ham.

I den 18 sider lange frifinnelsen har Gulating lagt vekt på flere ting som gjør at de ikke tror han er skyldig:

Blant annet påpeker de at jentens beskrivelse av raneren ikke stemmer overens med Bleie, og at han ikke har blitt fanget opp av overvåkingskameraer på ransruten.

Han måtte også ha gått gjennom sentrum og gjennomført ranet på det dommerne beskriver som en «knapp tidsmargin».

Politiet fant også penger i kontanter hjemme hos ham, som de ikke kan bevise at stammer fra ransutbyttet. Gulating mener det er «urovekkende» at pengene har blitt en del av saken, uten at politiet har bevis.

NYTT BOSTED: Nå har Sondre Bakke Bleie fått tildelt en kommunal nødbolig. Bård Bøe

– Tar avgjørelsen til etterretning

Det var førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen som tok ut tiltalen mot Bleie.

– Gulatings dom er ikke rettskraftig ennå, men vi har ingen planer om å anke, sier han.

– Hva tenker du om at Gulating mener at tiltalen aldri burde vært fremmet for domstolene?

– Jeg må nesten registrere at lagmannsretten er av den oppfatning, og ta det til etterretning. Det ligger i sakens natur at jeg mente at det var grunnlag for det da jeg tok ut tiltalen. Han ble også dømt i tingretten, sier han.

– Hva tenker du om de personlige konsekvensene dette har fått for ham?

– Jeg har ikke noe grunnlag for å kommentere det, for jeg kjenner ikke til hans situasjon. Men det er åpenbart at han har tapt tid, og det er et spørsmål som det vil være naturlig å komme tilbake til i forbindelse med et eventuelt erstatningskrav.

STATSADVOKAT: Det var førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen som tok ut tiltalen mot Bleie. Ørjan Deisz (arkiv)

– To tragedier

Selv om Bleie er bitter for det som har skjedd, sier han selv at det er viktig at folk forstår at han også har medlidenhet for den 17 år gamle jenten som ble utsatt for et ran.

Han mener det er «to tragedier» i denne saken.

Dommerne i Gulating påpeker også dette:

– Det er lagmannsrettens klare oppfatning at tiltalen ikke burde vært fremmet for domstolene. Det ville forhindret at tiltalte har utholdt vesentlig lengre tid i varetekt enn den straff han nå idømmes. Og det ville spart fornærmede for gjentatte og store belastninger, skriver de i dommen.

Jenten skal ha blitt dyttet av raneren, slik at hun slo hodet.

Hun besvimte og måtte undersøkes på sykehus.

GJENOPPRETTER RYKTET: Sondre Bakke Bleie forteller at han ønsker å snakke offentlig om denne saken, fordi så mange i hjembyen har fått med seg at han ble arrestert. Bård Bøe