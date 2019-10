Bergen kommune stenger deler av skoleappen Vigilo

En melding fra en foresatt til kontaktlærer i appen Vigilo gikk ut til hele foreldregruppen.

MELDINGSTJENESTE: Appen Vigilo har en meldingstjeneste som brukes mellom barnehage, skole og hjem. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Bergen kommune sendte mandag ettermiddag ut en pressemelding for å informere om at meldingsfunksjonen i appen Vigilo vil bli stengt inntil videre.

Grunnen er at en melding ment til en kontaktlærer ble sendt til hele foreldregruppen.

Avviket ble oppdaget av kommunen i dag, og ble varslet videre til Vigilo. De reagerte ved å stenge meldingstjenesten og fjerne chattefunksjonen. Selv om Vigilo har gjort løsningen tilgjengelig igjen, har Bergen kommune besluttet å vente med å ta den i bruk inntil videre.

Byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Kristin Engø, forteller i pressemeldingen at hun ser på saken som alvorlig.

– Dette er en alvorlig feil. Vi kommer til å kreve en grundig forklaring fra leverandøren om hvordan de kan ta i bruk en ny funksjonalitet som vi ikke har bestilt, spesielt i lys av den siste tids hendelser. Basert på dette har vi valgt å ta bort meldingstjenesten inntil videre.

Misforståelse

Øystein Viland, administrerende direktør i Vigilo, forteller at denne hendelsen mest sannsynlig skyldes en misforståelse fra forelderen sin side, og ikke en feil i appen.

– For vår del har det ikke skjedd så mye dramatisk. På fredag åpnet vi for en ny funksjon vi har jobbet med en stund, hvor det kan sendes fellesmeldinger med mulighet for respons. sier han.

Viland forklarer videre at det både i appen og på deres nettsider blir forklart at det ikke skal sendes sensitiv informasjon i denne funksjonen, fordi det kan sees av alle medlemmene i gruppen.

– Funksjonen er til for å gjøre noen ting enklere. For eksempel er det en god funksjon dersom det skal det skal organiseres aktiviteter som er felles for hele klassen. Da kan alle foreldre og lærere lett få oversikt i stedet for at det sendes ut mange enkeltmeldinger.