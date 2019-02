LANG VENTETID: Lillian Brekke ved Helsestasjon for ungdom på Engen har stor pågang og ønsker seg større kapasitet. FOTO: Marita Aarekol

På denne helsestasjonen har guttene egen kø

Høyre vil ha egen helsestasjon for gutter i Bergen. På helsestasjonen for unge på Engen er det allerede tatt grep for å øke gutteandelen.